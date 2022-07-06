https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800636152.html

В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19

Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T12:04

2022-07-06T12:04

2022-07-06T12:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 июля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1278 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах России, снижение – в 37, ситуация не изменилась в 15.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 437 человек, что на 4,8% меньше в сравнении с 5 июля. "Выявлено 3 150 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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