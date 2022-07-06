https://ria.ru/20220706/koronavirus-1800636152.html
В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19
Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T12:04
2022-07-06T12:04
2022-07-06T12:04
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 6,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 6 июля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1278 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах России, снижение – в 37, ситуация не изменилась в 15.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 437 человек, что на 4,8% меньше в сравнении с 5 июля. "Выявлено 3 150 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1278 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3150 случаев COVID-19, выздоровели 3437, умерли 44 человека