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Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию
Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию - РИА Новости, 06.07.2022
Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию
На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт государственной системы аутентификации налоговой... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:21
2022-07-06T03:21
2022-07-06T03:21
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии.Группировка KILLNET сообщила в Telegram-канале, что "для доброго утра" атаковала сайт государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии.При этом указано, что атакован не сам сайт налоговой. "Это аутентификация для доступа", - отмечается в сообщении.Ранее хакерская группировка NoName057(16) сообщила в Telegram-канале, что "сайт литовской компании Ingstad крепко "приболел".
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в мире, латвия, россия, технологии
Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию
Группировка KILLNET сообщили об атаке на систему аутентификации налоговой Латвии