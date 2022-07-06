https://ria.ru/20220706/khaker-1800562460.html

Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию

Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию - РИА Новости, 06.07.2022

Ресурсы "российских хакеров" сообщили о кибератаке на Латвию

На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт государственной системы аутентификации налоговой... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:21

2022-07-06T03:21

2022-07-06T03:21

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения об атаке на сайт государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии.Группировка KILLNET сообщила в Telegram-канале, что "для доброго утра" атаковала сайт государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии.При этом указано, что атакован не сам сайт налоговой. "Это аутентификация для доступа", - отмечается в сообщении.Ранее хакерская группировка NoName057(16) сообщила в Telegram-канале, что "сайт литовской компании Ingstad крепко "приболел".

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в мире, латвия, россия, технологии