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Алиханов рассказал о проверках работы энергосистемы Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022
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Алиханов рассказал о проверках работы энергосистемы Калининграда
Алиханов рассказал о проверках работы энергосистемы Калининграда - РИА Новости, 06.07.2022
Алиханов рассказал о проверках работы энергосистемы Калининграда
Проверки работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме проводили много раз, последнюю перенесли, чтобы ее не использовали в политических целях,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:46
2022-07-06T17:16
россия
калининградская область
калининград
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Проверки работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме проводили много раз, последнюю перенесли, чтобы ее не использовали в политических целях, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее власти региона заявляли, что энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим работы для проверки 25 июня. Позже сообщалось, что проверку проведут в сентябре.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
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россия, калининградская область, калининград, антон алиханов
10:46 06.07.2022 (обновлено: 17:16 06.07.2022)
 
Алиханов рассказал о проверках работы энергосистемы Калининграда

Алиханов: в Калининграде проводились проверки работы энергосистемы в изолированном режиме

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЦентр Калининграда
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 6 июл - РИА Новости. Проверки работы энергосистемы Калининграда в изолированном режиме проводили много раз, последнюю перенесли, чтобы ее не использовали в политических целях, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее власти региона заявляли, что энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим работы для проверки 25 июня. Позже сообщалось, что проверку проведут в сентябре.
"Ее проводили множество раз. Сейчас последнюю, которую мы должны были проводить не так давно, мы перенесли только по одной простой причине, что мы понимали, что это опять, тоже могли бы использовать как политический предлог к тому, чтобы не возвращаться, например, к работе в синхронном режиме. Поэтому мы решили не давать им даже поводов никаких о чем-то говорить, о каких-то наших действиях агрессивных или еще что-то. Ну, знаете как у нас бывает: они выключили, а потом скажут, да, вот, эти злые русские что-то опять придумали. Мне кажется, что сейчас не то время, чтобы давать им хоть какой-то малейший повод для того, чтобы оправдывать свое неправильное поведение по отношению к Калининградской области в частности", - подчеркнул Алиханов.
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РоссияКалининградская областьКалининградАнтон Алиханов
 
 
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