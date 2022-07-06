22:14 06.07.2022 (обновлено: 23:58 06.07.2022)
Кадыров опроверг информацию украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНР
Кадыров опроверг информацию украинских СМИ о разрушении мечети в Северодонецке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 6 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк украинских СМИ о разрушении чеченскими подразделениями мечети в Северодонецке.
"В качестве "доказательства" даже приводится фотография, на которой присутствует Герой России Замид Чалаев. Автором этого фейка является некий имам Тимур Беридзе", — также написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, нелепые и глупые фейки стали визитной карточкой украинских ньюсмейкеров.
"К примеру, они не в курсе, в освобождении каких городов принимал участие Чалаев. В Северодонецке и Рубежном его не было, а был там мой помощник — генерал-майор Апты Алаудинов. <…> Фото, кстати, снято в населенном пункте Золотое, и на нем запечатлен вражеский схрон, вытащенный из подвала украинского временного штаба. Публикация об этом была на моем канале 24 июня, где прекрасно видны те самые ящики со снарядами. Факт, что это не двор мечети", — отметил Кадыров.
Он добавил, что освобождение жилой зоны Северодонецка российскими бойцами не сопровождалось артиллерийским обстрелом, а вот с украинской стороны очень долго работали по жилым кварталам гаубицы М777.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".