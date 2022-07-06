https://ria.ru/20220706/kadyrov-1800813657.html

Кадыров опроверг информацию украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНР

Кадыров опроверг информацию украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНР - РИА Новости, 06.07.2022

Кадыров опроверг информацию украинских СМИ о разрушении мечети в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк украинских СМИ о разрушении чеченскими подразделениями мечети в Северодонецке. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:14

2022-07-06T22:14

2022-07-06T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

апти алаудинов

сергей шойгу

северодонецк

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ПЯТИГОРСК, 6 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг фейк украинских СМИ о разрушении чеченскими подразделениями мечети в Северодонецке.По его словам, нелепые и глупые фейки стали визитной карточкой украинских ньюсмейкеров."К примеру, они не в курсе, в освобождении каких городов принимал участие Чалаев. В Северодонецке и Рубежном его не было, а был там мой помощник — генерал-майор Апты Алаудинов. <…> Фото, кстати, снято в населенном пункте Золотое, и на нем запечатлен вражеский схрон, вытащенный из подвала украинского временного штаба. Публикация об этом была на моем канале 24 июня, где прекрасно видны те самые ящики со снарядами. Факт, что это не двор мечети", — отметил Кадыров.Он добавил, что освобождение жилой зоны Северодонецка российскими бойцами не сопровождалось артиллерийским обстрелом, а вот с украинской стороны очень долго работали по жилым кварталам гаубицы М777.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской народной республики. В результате успешных боевых действий ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска, и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР — Северодонецк, в котором расположен химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220705/lisichansk-1800299224.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северодонецк

россия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, апти алаудинов, сергей шойгу, северодонецк, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф