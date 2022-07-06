https://ria.ru/20220706/iskopaemye-1800677607.html

Госдума разрешила добычу полезных ископаемых из отходов недропользования

Госдума разрешила добычу полезных ископаемых из отходов недропользования - РИА Новости, 06.07.2022

Госдума разрешила добычу полезных ископаемых из отходов недропользования

Госдума приняла закон, разрешающий пользователям недр на период действия лицензии добывать полезные ископаемые и компоненты из отходов недропользования, а также РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:20

2022-07-06T14:20

2022-07-06T14:20

госдума рф

законодательство

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, разрешающий пользователям недр на период действия лицензии добывать полезные ископаемые и компоненты из отходов недропользования, а также использовать эти отходы для собственных нужд.Документ предоставляет пользователям недр право осуществлять добычу полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при пользования недрами на предоставленном им в пользование участке недр.При этом пользователи недр смогут использовать отходы недропользования для собственных производственных и технологических нужд, ликвидации горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, рекультивации земель. Вскрышные и вмещающие горные породы могут использоваться также для ведения горных работ и передачи другим пользователям недр.Помимо этого, с 1 января 2023 года при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается коэффициент 0 при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов.Одновременно определяются случаи, когда вскрышные и вмещающие горные породы признаются отходами производства и потребления. В случае признания этих пород такими отходами отчетным периодом для внесения платы за размещение отходов признается календарный год, в котором это произошло.До 1 января 2026 года объекты хранения вскрышных и вмещающих горных пород, образовавшихся при осуществлении пользования недрами, подлежат исключению из госреестра объектов размещения отходов в случае, если весь объем таких пород, находящихся на данном объекте, подлежит использованию в соответствии с законом "О недрах".Принятый Госдумой в среду закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20220705/zakon-1800433697.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

госдума рф, законодательство, россия