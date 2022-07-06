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ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов - РИА Новости, 06.07.2022
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ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов - РИА Новости, 06.07.2022
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов
Госдума приняла закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:20
2022-07-06T15:20
россия
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.Сейчас сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Законопроект признает эту норму утратившей силу.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
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россия, экономика, госдума рф
15:20 06.07.2022
 
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов

Госдума допустила режим гостайны для сведений о размере российских международных резервов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.
Сейчас сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Законопроект признает эту норму утратившей силу.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 02:09
Минфин предложил создать резерв драгоценных камней для нужд мобилизации
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.
Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
 
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