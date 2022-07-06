https://ria.ru/20220706/gostayna-1800699261.html
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов - РИА Новости, 06.07.2022
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов
Госдума приняла закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:20
2022-07-06T15:20
2022-07-06T15:20
россия
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.Сейчас сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Законопроект признает эту норму утратившей силу.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.
https://ria.ru/20220621/dragotsennosti-1796907760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, госдума рф
ГД допустила режим гостайны для сведений о размере международных резервов
Госдума допустила режим гостайны для сведений о размере российских международных резервов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий отнести к гостайне информацию о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.
Сейчас сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ
не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию. Законопроект признает эту норму утратившей силу.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами, указывается в пояснительной записке к закону.
Поэтому и предлагается "изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой такой режим может быть установлен", добавляется там же.