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"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2022
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"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей
"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2022
"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении СМИ недостоверной информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T18:41
2022-07-06T18:41
дмитрий муратов
россия
журналистика
цензура
происшествия
новая газета
общество
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении СМИ недостоверной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."АНО "РИД "Новая газета" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Статья о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривает штраф для юрлиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.
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дмитрий муратов, россия, журналистика, цензура, происшествия, новая газета , общество, москва
18:41 06.07.2022
 
"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал "Новую газету" на 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТабличка у входа в редакцию "Новой газеты"
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении СМИ недостоверной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"АНО "РИД "Новая газета" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Статья о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривает штраф для юрлиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
"Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.
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Дмитрий МуратовРоссияжурналистикаЦензураПроисшествияНовая газетаОбществоМосква
 
 
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