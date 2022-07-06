https://ria.ru/20220706/gazeta-1800783204.html

"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей

"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 06.07.2022

"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении СМИ недостоверной информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T18:41

2022-07-06T18:41

2022-07-06T18:41

дмитрий муратов

россия

журналистика

цензура

происшествия

новая газета

общество

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей "Новую газету" по статье КоАП о распространении СМИ недостоверной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."АНО "РИД "Новая газета" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Статья о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривает штраф для юрлиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

https://ria.ru/20220629/shtraf-1798931962.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий муратов, россия, журналистика, цензура, происшествия, новая газета , общество, москва