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Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин - РИА Новости, 06.07.2022
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин
Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:03
2022-07-06T14:03
2022-07-06T14:03
специальная военная операция на украине
политика
алексей нечаев
россия
госдума рф
вячеслав володин
партия "новые люди"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду, комментируя слова лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева о создании условий для возвращения в РФ тех, кто любит страну и хотел бы вернуться обратно, их возвращению в Россию никто не препятствует."Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину", - подчеркнул политик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей нечаев, россия, госдума рф, вячеслав володин, партия "новые люди", ситуация в днр и лнр
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин
Спикер ГД Володин: никто не мешает уехавшим из России вернуться и пойти защищать страну