https://ria.ru/20220706/emigratsiya-1800672317.html

Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин

Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин - РИА Новости, 06.07.2022

Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин

Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:03

2022-07-06T14:03

2022-07-06T14:03

специальная военная операция на украине

политика

алексей нечаев

россия

госдума рф

вячеслав володин

партия "новые люди"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду, комментируя слова лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева о создании условий для возвращения в РФ тех, кто любит страну и хотел бы вернуться обратно, их возвращению в Россию никто не препятствует."Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20220517/uekhavshie-1789030117.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, алексей нечаев, россия, госдума рф, вячеслав володин, партия "новые люди", ситуация в днр и лнр