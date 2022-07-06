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Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин - РИА Новости, 06.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220706/emigratsiya-1800672317.html
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин - РИА Новости, 06.07.2022
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин
Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:03
2022-07-06T14:03
специальная военная операция на украине
политика
алексей нечаев
россия
госдума рф
вячеслав володин
партия "новые люди"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду, комментируя слова лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева о создании условий для возвращения в РФ тех, кто любит страну и хотел бы вернуться обратно, их возвращению в Россию никто не препятствует."Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину", - подчеркнул политик.
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политика, алексей нечаев, россия, госдума рф, вячеслав володин, партия "новые люди", ситуация в днр и лнр
14:03 06.07.2022
 
Никто не мешает уехавшим из России вернуться, заявил Володин

Спикер ГД Володин: никто не мешает уехавшим из России вернуться и пойти защищать страну

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Возвращению в Россию уехавших на фоне проведения спецоперации никто не препятствует, они могут вернуться и пойти защищать Родину с оружием в руках, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил Володин в ходе пленарного заседания в среду, комментируя слова лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева о создании условий для возвращения в РФ тех, кто любит страну и хотел бы вернуться обратно, их возвращению в Россию никто не препятствует.
"Никто не мешает тем, кто хочет быть со страной, вернуться, пойти в военкомат и с оружием в руках защищать нашу безопасность, нашу Родину", - подчеркнул политик.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 14:20
Около 80 процентов россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАлексей НечаевРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинПартия "Новые люди"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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