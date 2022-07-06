Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ
Sky News: еще два министра будут уговаривать премьер Британии Джонсона уйти в отставку
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.
Встреча министров с Джонсоном запланирована на вечер.
Ранее с призывом к отставке Джонсона выступили министр промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства.
Издание Insider сообщает, что главный координатор тори в парламенте Крис Хитон-Харрис также пообщался с премьером и попросил его уйти.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.