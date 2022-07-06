https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800791230.html

Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ

Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.07.2022

Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:33

2022-07-06T19:33

2022-07-06T19:33

в мире

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.Встреча министров с Джонсоном запланирована на вечер.Ранее с призывом к отставке Джонсона выступили министр промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства.Издание Insider сообщает, что главный координатор тори в парламенте Крис Хитон-Харрис также пообщался с премьером и попросил его уйти.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, великобритания