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Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.07.2022
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Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ
Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.07.2022
Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:33
2022-07-06T19:33
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.Встреча министров с Джонсоном запланирована на вечер.Ранее с призывом к отставке Джонсона выступили министр промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства.Издание Insider сообщает, что главный координатор тори в парламенте Крис Хитон-Харрис также пообщался с премьером и попросил его уйти.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.
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в мире, борис джонсон, великобритания
19:33 06.07.2022
 
Еще два министра будут уговаривать Джонсона уйти в отставку, сообщают СМИ

Sky News: еще два министра будут уговаривать премьер Британии Джонсона уйти в отставку

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.
Встреча министров с Джонсоном запланирована на вечер.
Ранее с призывом к отставке Джонсона выступили министр промышленности Ли Роули и еще четыре члена правительства.
Издание Insider сообщает, что главный координатор тори в парламенте Крис Хитон-Харрис также пообщался с премьером и попросил его уйти.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 14:18
Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы минфина и минздрава.
 
В миреБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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