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В Приангарье планируют привести в нормативное состояние 85 процентов дорог - РИА Новости, 06.07.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220706/dorogi-1800744114.html
В Приангарье планируют привести в нормативное состояние 85 процентов дорог
В Приангарье планируют привести в нормативное состояние 85 процентов дорог - РИА Новости, 06.07.2022
В Приангарье планируют привести в нормативное состояние 85 процентов дорог
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил привести в нормативное состояние 85% автомобильных дорог региона к 2027 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:04
2022-07-06T17:04
иркутская область
россия
иркутская область
общество
игорь кобзев
братск
усть-кут
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ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил привести в нормативное состояние 85% автомобильных дорог региона к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.План по проектированию, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог до 2027 года разработает министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области по поручению губернатора региона Игоря Кобзева."Главная задача пятилетнего плана – привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог региона. Мы уже сейчас должны представлять, какие дороги нужно проектировать, строить, реконструировать, капитально ремонтировать", – сказал Кобзев.Пятилетний план включит 15 трасс регионального значения, которые входят в опорную сеть Иркутской области. В их числе – Тайшет – Чуна – Братск, Братск – Усть-Илимск, Усть-Кут – Киренск, Усть-Кут – Уоян, Киренск – Казачинское. Общая протяженность трасс регионального значения в Иркутской области – 2,2 тысячи километров. Из них в нормативном состоянии сейчас находится 895 километров, это чуть более 40%. До 2027 года в нормативное состояние планируется привести 916 километров. Также в план войдут участки дорог местного значения, которые входят в опорную сеть муниципальных образований.В настоящее время на всех дорогах опорной сети проведена диагностика, по каждому километру определен перечень необходимых мероприятий, включающих капитальный и текущий ремонт, реконструкцию, работы по содержанию. Аналогичный план формируется на дорогах, примыкающих к опорной сети, и местных дорогах.Также Игорь Кобзев поручил до 1 сентября провести общественные слушания по дорожным работам, которые будут проведены в регионе в 2023 году.
https://ria.ru/20220705/adygeya-1800310658.html
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россия, иркутская область, общество, игорь кобзев, братск, усть-кут
17:04 06.07.2022
 
В Приангарье планируют привести в нормативное состояние 85 процентов дорог

Глава Приангарья Кобзев поручил привести в нормативное состояние 85 процентов дорог

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил привести в нормативное состояние 85% автомобильных дорог региона к 2027 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
План по проектированию, капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог до 2027 года разработает министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области по поручению губернатора региона Игоря Кобзева.
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"Главная задача пятилетнего плана – привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог региона. Мы уже сейчас должны представлять, какие дороги нужно проектировать, строить, реконструировать, капитально ремонтировать", – сказал Кобзев.
Пятилетний план включит 15 трасс регионального значения, которые входят в опорную сеть Иркутской области. В их числе – Тайшет – Чуна – Братск, Братск – Усть-Илимск, Усть-КутКиренск, Усть-Кут – Уоян, Киренск – Казачинское. Общая протяженность трасс регионального значения в Иркутской области – 2,2 тысячи километров. Из них в нормативном состоянии сейчас находится 895 километров, это чуть более 40%. До 2027 года в нормативное состояние планируется привести 916 километров. Также в план войдут участки дорог местного значения, которые входят в опорную сеть муниципальных образований.
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В настоящее время на всех дорогах опорной сети проведена диагностика, по каждому километру определен перечень необходимых мероприятий, включающих капитальный и текущий ремонт, реконструкцию, работы по содержанию. Аналогичный план формируется на дорогах, примыкающих к опорной сети, и местных дорогах.
Также Игорь Кобзев поручил до 1 сентября провести общественные слушания по дорожным работам, которые будут проведены в регионе в 2023 году.
 
Иркутская областьРоссияИркутская областьОбществоИгорь КобзевБратскУсть-Кут
 
 
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