14:26 06.07.2022 (обновлено: 14:31 06.07.2022)
Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии
Двоих жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за попытку сорвать символ "Z"
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МАГАДАН, 6 июл – РИА Новости. Магаданский городской суд признал двоих местных жителей виновными в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал их на 30 тысяч рублей за попытку сорвать символ в виде буквы "Z", сообщило УМВД России по региону.
"7 мая 2022 года в социальных сетях и мессенджерах в областном центре была распространена видеозапись с камер наблюдения, на которой было зафиксировано, как двое мужчин пытаются сорвать размещенный на ограждении территории одного из предприятий города Магадана символ в виде буквы "Z", стилизованный в виде георгиевской ленты", - сообщает ведомство.
Силовики идентифицировали мужчин, свой поступок они объяснили спором в состоянии алкогольного опьянения. В отношении граждан составили административный протокол по статье КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".
"Предоставленные полицейскими материалы были рассмотрены в Магаданском городском суде, который признал мужчин виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - добавляет полицейский главк.