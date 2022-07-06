https://ria.ru/20220706/diskreditatsiya-1800679623.html

Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 06.07.2022

Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии

Магаданский городской суд признал двоих местных жителей виновными в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал их на 30 тысяч рублей за попытку сорвать... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:26

2022-07-06T14:26

2022-07-06T14:31

происшествия

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вооруженные силы рф

магадан

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МАГАДАН, 6 июл – РИА Новости. Магаданский городской суд признал двоих местных жителей виновными в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал их на 30 тысяч рублей за попытку сорвать символ в виде буквы "Z", сообщило УМВД России по региону.Силовики идентифицировали мужчин, свой поступок они объяснили спором в состоянии алкогольного опьянения. В отношении граждан составили административный протокол по статье КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан"."Предоставленные полицейскими материалы были рассмотрены в Магаданском городском суде, который признал мужчин виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - добавляет полицейский главк.

https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800599484.html

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происшествия, россия, вооруженные силы рф, магадан, магаданская область