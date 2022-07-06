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Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 06.07.2022
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Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 06.07.2022
Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии
Магаданский городской суд признал двоих местных жителей виновными в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал их на 30 тысяч рублей за попытку сорвать... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:26
2022-07-06T14:31
происшествия
россия
вооруженные силы рф
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 6 июл – РИА Новости. Магаданский городской суд признал двоих местных жителей виновными в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал их на 30 тысяч рублей за попытку сорвать символ в виде буквы "Z", сообщило УМВД России по региону.Силовики идентифицировали мужчин, свой поступок они объяснили спором в состоянии алкогольного опьянения. В отношении граждан составили административный протокол по статье КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан"."Предоставленные полицейскими материалы были рассмотрены в Магаданском городском суде, который признал мужчин виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - добавляет полицейский главк.
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происшествия, россия, вооруженные силы рф, магадан, магаданская область
14:26 06.07.2022 (обновлено: 14:31 06.07.2022)
 
Суд оштрафовал двоих жителей Магадана за дискредитацию российской армии

Двоих жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за попытку сорвать символ "Z"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАГАДАН, 6 июл – РИА Новости. Магаданский городской суд признал двоих местных жителей виновными в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал их на 30 тысяч рублей за попытку сорвать символ в виде буквы "Z", сообщило УМВД России по региону.
"7 мая 2022 года в социальных сетях и мессенджерах в областном центре была распространена видеозапись с камер наблюдения, на которой было зафиксировано, как двое мужчин пытаются сорвать размещенный на ограждении территории одного из предприятий города Магадана символ в виде буквы "Z", стилизованный в виде георгиевской ленты", - сообщает ведомство.
Силовики идентифицировали мужчин, свой поступок они объяснили спором в состоянии алкогольного опьянения. В отношении граждан составили административный протокол по статье КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".
"Предоставленные полицейскими материалы были рассмотрены в Магаданском городском суде, который признал мужчин виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - добавляет полицейский главк.
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