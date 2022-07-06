Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе"
Рогозин заявил, что не хочет делать рекламу астронавту, который полетит на "Союзе"
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду отказался называть журналистам фамилию американского астронавта, который полетит на российском корабле, когда будут возобновлены перекрестные полеты на МКС.
"Сейчас называть фамилию астронавта, делать ему рекламу мы не будем... Кандидаты определены американской стороной, но я не скажу вам, пусть американская сторона говорит", - сказал Рогозин журналистам. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.
В середине июня было опубликовано распоряжение правительства РФ о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.
До этого гендиректор Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.