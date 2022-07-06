https://ria.ru/20220706/astronavt-1800600025.html

Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе"

Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе" - РИА Новости, 06.07.2022

Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду отказался называть журналистам фамилию американского астронавта, который полетит на российском корабле, когда... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:15

2022-07-06T10:15

2022-07-06T10:15

космос - риа наука

россия

сша

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду отказался называть журналистам фамилию американского астронавта, который полетит на российском корабле, когда будут возобновлены перекрестные полеты на МКС."Сейчас называть фамилию астронавта, делать ему рекламу мы не будем... Кандидаты определены американской стороной, но я не скажу вам, пусть американская сторона говорит", - сказал Рогозин журналистам. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.В середине июня было опубликовано распоряжение правительства РФ о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.До этого гендиректор Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин