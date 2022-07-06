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Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе" - РИА Новости, 06.07.2022
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Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе"
Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе" - РИА Новости, 06.07.2022
Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду отказался называть журналистам фамилию американского астронавта, который полетит на российском корабле, когда... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:15
2022-07-06T10:15
космос - риа наука
россия
сша
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду отказался называть журналистам фамилию американского астронавта, который полетит на российском корабле, когда будут возобновлены перекрестные полеты на МКС."Сейчас называть фамилию астронавта, делать ему рекламу мы не будем... Кандидаты определены американской стороной, но я не скажу вам, пусть американская сторона говорит", - сказал Рогозин журналистам. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.В середине июня было опубликовано распоряжение правительства РФ о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.До этого гендиректор Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
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космос - риа наука, россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
10:15 06.07.2022
 
Рогозин отказался назвать фамилию астронавта, который полетит на "Союзе"

Рогозин заявил, что не хочет делать рекламу астронавту, который полетит на "Союзе"

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в среду отказался называть журналистам фамилию американского астронавта, который полетит на российском корабле, когда будут возобновлены перекрестные полеты на МКС.
"Сейчас называть фамилию астронавта, делать ему рекламу мы не будем... Кандидаты определены американской стороной, но я не скажу вам, пусть американская сторона говорит", - сказал Рогозин журналистам. Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.
В середине июня было опубликовано распоряжение правительства РФ о проведении переговоров между "Роскосмосом" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.
До этого гендиректор Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает, так как он аварийно слетал один раз, а второй вообще не полетел, уточнил Рогозин.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 10:02Наука
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий Рогозин
 
 
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