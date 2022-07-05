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Скончался основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин
Скончался основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин - РИА Новости, 05.07.2022
Скончался основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин
Учредитель новосибирского похоронного дома "Некрополь" и музея смерти Сергей Якушин, обвиняемый в даче взяток патологоанатому, скончался на 70-м году жизни,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:25
2022-07-05T11:25
2022-07-05T11:52
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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Учредитель новосибирского похоронного дома "Некрополь" и музея смерти Сергей Якушин, обвиняемый в даче взяток патологоанатому, скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте крематория."Вчера, 4 июля, ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже", — говорится в сообщении. Бизнесмен страдал от онкологии.Якушин — создатель единственного в России музея мировой погребальной культуры, который открылся рядом с крематорием в 2012 году в реконструированном здании бывшей котельной базы "Военторг".В марте текущего года он предстал перед судом по обвинению в даче взятки заведующему патологоанатомическим отделением Новосибирской городской клинической больницы №1 на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Преступление, по данным следствия, совершалось с 2011 по 2019 годы, но вину Якушин не признал. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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РИА Новости
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новости культуры, россия, санкт-петербург, музеи
11:25 05.07.2022 (обновлено: 11:52 05.07.2022)
Скончался основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин
Основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин умер на 70-м году жизни
НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Учредитель новосибирского похоронного дома "Некрополь" и музея смерти Сергей Якушин, обвиняемый в даче взяток патологоанатому, скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте крематория.
"Вчера, 4 июля, ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже", — говорится в сообщении.
Бизнесмен страдал от онкологии.
Якушин — создатель единственного в России музея мировой погребальной культуры, который открылся рядом с крематорием в 2012 году в реконструированном здании бывшей котельной базы "Военторг".
В марте текущего года он предстал перед судом по обвинению в даче взятки заведующему патологоанатомическим отделением Новосибирской городской клинической больницы №1 на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Преступление, по данным следствия, совершалось с 2011 по 2019 годы, но вину Якушин не признал. В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.