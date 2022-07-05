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Отец выпускника гимназии, устроившего взрыв в Серпухове, возместил ущерб
Отец выпускника гимназии, устроившего взрыв в Серпухове, возместил ущерб - РИА Новости, 05.07.2022
Отец выпускника гимназии, устроившего взрыв в Серпухове, возместил ущерб
Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, полностью признал вину и возместил ущерб гимназии, сообщили... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:27
2022-07-05T14:27
2022-07-05T14:34
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, полностью признал вину и возместил ущерб гимназии, сообщили РИА Новости в Серпуховском городском суде.В среду началось слушание дела по существу. Струженков обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога."Струженков полностью признал вину в предъявленных преступлениях",- сказали в пресс-службе суда.Кроме того, из материалов дела стало известно, что его отец возместил нанесенный гимназии ущерб 106 тысяч рублей.По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека.
https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), серпухов
14:27 05.07.2022 (обновлено: 14:34 05.07.2022)
Отец выпускника гимназии, устроившего взрыв в Серпухове, возместил ущерб
Мужчина, устроивший взрыв на территории православной гимназии в Серпухове, признал вину
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, полностью признал вину и возместил ущерб гимназии, сообщили РИА Новости в Серпуховском городском суде.
В среду началось слушание дела по существу. Струженков обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога.
"Струженков полностью признал вину в предъявленных преступлениях",- сказали в пресс-службе суда.
Кроме того, из материалов дела стало известно, что его отец возместил нанесенный гимназии ущерб 106 тысяч рублей.
По версии следствия, 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека.