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Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления - РИА Новости, 05.07.2022
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Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления
Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления - РИА Новости, 05.07.2022
Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления
Герои России, Советского Союза и герои труда смогут начать получать ежемесячную денежную выплату в беззаявительном порядке, говорится в документах на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:19
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общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Герои России, Советского Союза и герои труда смогут начать получать ежемесячную денежную выплату в беззаявительном порядке, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Кроме того, законопроектом закрепляется обязанность территориального органа ПФР уведомлять героя или члена семьи погибшего Героя России, которому ежемесячная денежная выплата установлена в беззаявительном порядке, об установлении указанной выплаты.В настоящее время ежемесячная денежная выплата героям и членам семей умерших (погибших) героев носит заявительный порядок и устанавливается при обращении за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами.
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общество, жилье, россия, пенсионный фонд рф
23:19 05.07.2022 (обновлено: 23:25 05.07.2022)
 
Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления

Герои СССР, России и герои труда смогут получать ежемесячную выплату в без заявления

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Герои России, Советского Союза и герои труда смогут начать получать ежемесячную денежную выплату в беззаявительном порядке, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается Героям и членам семей умерших (погибших) Героев, у которых право на ЕДВ возникает с 1 января 2023 г., устанавливать ЕДВ в беззаявительном порядке (без подачи гражданином заявления о назначении ЕДВ и представления правоподтверждающих документов)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроектом закрепляется обязанность территориального органа ПФР уведомлять героя или члена семьи погибшего Героя России, которому ежемесячная денежная выплата установлена в беззаявительном порядке, об установлении указанной выплаты.
В настоящее время ежемесячная денежная выплата героям и членам семей умерших (погибших) героев носит заявительный порядок и устанавливается при обращении за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

Работа над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

Призывники идут мимо мурала с изображением российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Фрагмент мурала в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

Мурал в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
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