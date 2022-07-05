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Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления

Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления - РИА Новости, 05.07.2022

Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления

Герои России, Советского Союза и герои труда смогут начать получать ежемесячную денежную выплату в беззаявительном порядке, говорится в документах на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:19

2022-07-05T23:19

2022-07-05T23:25

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жилье

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пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Герои России, Советского Союза и герои труда смогут начать получать ежемесячную денежную выплату в беззаявительном порядке, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Кроме того, законопроектом закрепляется обязанность территориального органа ПФР уведомлять героя или члена семьи погибшего Героя России, которому ежемесячная денежная выплата установлена в беззаявительном порядке, об установлении указанной выплаты.В настоящее время ежемесячная денежная выплата героям и членам семей умерших (погибших) героев носит заявительный порядок и устанавливается при обращении за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жилье, россия, пенсионный фонд рф