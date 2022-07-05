Герои СССР и России смогут получать ежемесячную выплату без заявления

Герои СССР, России и герои труда смогут получать ежемесячную выплату в без заявления
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.