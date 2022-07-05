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Южная Корея будет работать над восстановлением Украины - РИА Новости, 05.07.2022
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Южная Корея будет работать над восстановлением Украины
Южная Корея будет работать над восстановлением Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Южная Корея будет работать над восстановлением Украины
Южная Корея вместе с международным сообществом будет работать над восстановлением Украины, сообщил МИД Республики Корея. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:24
2022-07-05T19:32
в мире
украина
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея вместе с международным сообществом будет работать над восстановлением Украины, сообщил МИД Республики Корея.Второй заместитель главы южнокорейского МИД Ли До Хун заявил об этом на конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, которая прошла 4-5 июля. Он представил усилия Сеула по поддержке Украины, пояснив, что уже выделено гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов.Ли До Хун также отметил, что для восстановления Украины потребуются огромные траты, поэтому важно создание международных механизмов и использование частных ресурсов, и что Южная Корея будет "активно участвовать в этих международных механизмах".Как сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД, обещанная Украине гуманитарная помощь на 100 миллионов долларов пока поставлена в страну не полностью, ее отправка продолжается.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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в мире, украина, южная корея, сеул
19:24 05.07.2022 (обновлено: 19:32 05.07.2022)
 
Южная Корея будет работать над восстановлением Украины

В МИД Республики Корея заявили, что страна будет работать над восстановлением Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея вместе с международным сообществом будет работать над восстановлением Украины, сообщил МИД Республики Корея.
Второй заместитель главы южнокорейского МИД Ли До Хун заявил об этом на конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, которая прошла 4-5 июля. Он представил усилия Сеула по поддержке Украины, пояснив, что уже выделено гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов.
"С другой стороны, он заявил, что Южная Корея сможет внести вклад в восстановление Украины в различных областях, которые являются сильными сторонами Южной Кореи, таких как инфраструктура, основные социальные услуги и государственное управление, основываясь на своем прошлом опыте успешного послевоенного восстановления", - говорится в заявлении МИД.
Ли До Хун также отметил, что для восстановления Украины потребуются огромные траты, поэтому важно создание международных механизмов и использование частных ресурсов, и что Южная Корея будет "активно участвовать в этих международных механизмах".
Как сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД, обещанная Украине гуманитарная помощь на 100 миллионов долларов пока поставлена в страну не полностью, ее отправка продолжается.
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