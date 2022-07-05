https://ria.ru/20220705/vosstanovlenie-1800510101.html

Южная Корея будет работать над восстановлением Украины

Южная Корея будет работать над восстановлением Украины - РИА Новости, 05.07.2022

Южная Корея будет работать над восстановлением Украины

Южная Корея вместе с международным сообществом будет работать над восстановлением Украины, сообщил МИД Республики Корея. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:24

2022-07-05T19:24

2022-07-05T19:32

в мире

украина

южная корея

сеул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Южная Корея вместе с международным сообществом будет работать над восстановлением Украины, сообщил МИД Республики Корея.Второй заместитель главы южнокорейского МИД Ли До Хун заявил об этом на конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, которая прошла 4-5 июля. Он представил усилия Сеула по поддержке Украины, пояснив, что уже выделено гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов.Ли До Хун также отметил, что для восстановления Украины потребуются огромные траты, поэтому важно создание международных механизмов и использование частных ресурсов, и что Южная Корея будет "активно участвовать в этих международных механизмах".Как сообщили РИА Новости в южнокорейском МИД, обещанная Украине гуманитарная помощь на 100 миллионов долларов пока поставлена в страну не полностью, ее отправка продолжается.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

украина

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, южная корея, сеул