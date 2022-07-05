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В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих

В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.07.2022

В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих

Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:44

2022-07-05T12:44

2022-07-05T12:44

специальная военная операция на украине

харьковская область

харьков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области, а также два украинских пункта управления в ДНР и четыре склада с боеприпасами в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России."За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады украинских войск.

https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800333242.html

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Екатерина Зайцева

харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)