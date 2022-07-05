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В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.07.2022
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих
Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:44
2022-07-05T12:44
2022-07-05T12:44
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области, а также два украинских пункта управления в ДНР и четыре склада с боеприпасами в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России."За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады украинских войск.
https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800333242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих
ВКС поразили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военнослужащих