Рейтинг@Mail.ru
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/vks-1800355356.html
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих - РИА Новости, 05.07.2022
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих
Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:44
2022-07-05T12:44
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467420_253:0:2999:1545_1920x0_80_0_0_fe60b51e144154dd8704442160df4914.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области, а также два украинских пункта управления в ДНР и четыре склада с боеприпасами в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России."За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады украинских войск.
https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800333242.html
харьковская область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467420_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_94ac2853a63f5c17ef2ab1060aabd0ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:44 05.07.2022
 
В Харькове ВКС уничтожили до 150 украинских военнослужащих

ВКС поразили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военнослужащих

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки высокоточным оружием большой дальности уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области, а также два украинских пункта управления в ДНР и четыре склада с боеприпасами в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России.
"За сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Харькове уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады украинских войск.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
12:02Специальная военная операция на Украине
Шойгу заверил, что все планы спецоперации будут выполнены
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала