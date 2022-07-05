https://ria.ru/20220705/vaktsina-1800389034.html

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" - РИА Новости, 05.07.2022

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"

Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:10

2022-07-05T14:10

2022-07-05T14:30

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.Министерство ранее сообщало, что зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре.Уточняется, что вакцина - двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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