https://ria.ru/20220705/vaktsina-1800389034.html
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" - РИА Новости, 05.07.2022
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:10
2022-07-05T14:10
2022-07-05T14:30
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.Министерство ранее сообщало, что зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре.Уточняется, что вакцина - двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.
https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:10 05.07.2022 (обновлено: 14:30 05.07.2022)
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.
Министерство ранее сообщало, что зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре.
Уточняется, что вакцина - двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.