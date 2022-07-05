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Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" - РИА Новости, 05.07.2022
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Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" - РИА Новости, 05.07.2022
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:10
2022-07-05T14:30
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.Министерство ранее сообщало, что зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре.Уточняется, что вакцина - двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:10 05.07.2022 (обновлено: 14:30 05.07.2022)
 
Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.
Министерство ранее сообщало, что зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре.
Уточняется, что вакцина - двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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