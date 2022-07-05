https://ria.ru/20220705/turtsiya-1800403954.html
Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы
Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы - РИА Новости, 05.07.2022
Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы
Все россияне, попавшие в аварию в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир, застрахованы, компания возьмет на себя их медицинские расходы, заявили журналистам в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:30
2022-07-05T15:30
2022-07-05T15:30
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
анталья (провинция)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все россияне, попавшие в аварию в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир, застрахованы, компания возьмет на себя их медицинские расходы, заявили журналистам в пресс-службе Ростуризма."Двоих туристов готовят к выписке, еще одного пока осматривают медики. Они все застрахованы. Мы держим ситуацию на контроле и находимся в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", — рассказали в пресс-службе ведомства.Там также уточнили, что еще одно ДТП с участием туристического автотранспорта произошло во вторник на трассе Кыркларели — Стамбул. "По нашим данным, россиян среди пострадавших нет", — добавили в Ростуризме.Ранее во вторник в компании Fun&Sun РИА Новости подтвердили, что в микроавтобусе находилось трое россиян — они направлялись на экскурсию. Там уточнили, что все они были доставлены для осмотра в клинику. По предварительным данным, серьезных травм у туристов нет, и их жизни ничего не угрожает. У одной женщины сломана рука.На данный момент полиция проводит расследование дорожной аварии.
https://ria.ru/20220705/dtp-1800305098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дтп, туризм, туристы, авария, происшествия
Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы
Ростуризм: все россияне, попавшие в аварию в Турции, застрахованы
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все россияне, попавшие в аварию в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир, застрахованы, компания возьмет на себя их медицинские расходы, заявили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Двоих туристов готовят к выписке, еще одного пока осматривают медики. Они все застрахованы. Мы держим ситуацию на контроле и находимся в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там также уточнили, что еще одно ДТП с участием туристического автотранспорта произошло во вторник на трассе Кыркларели — Стамбул. "По нашим данным, россиян среди пострадавших нет", — добавили в Ростуризме.
Ранее во вторник в компании Fun&Sun РИА Новости подтвердили
, что в микроавтобусе находилось трое россиян — они направлялись на экскурсию. Там уточнили, что все они были доставлены для осмотра в клинику. По предварительным данным, серьезных травм у туристов нет, и их жизни ничего не угрожает. У одной женщины сломана рука.
На данный момент полиция проводит расследование дорожной аварии.