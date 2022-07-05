https://ria.ru/20220705/turtsiya-1800403954.html

Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы

Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы - РИА Новости, 05.07.2022

Ростуризм: попавшие в аварию в Турции россияне застрахованы

Все россияне, попавшие в аварию в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир, застрахованы, компания возьмет на себя их медицинские расходы, заявили журналистам в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:30

2022-07-05T15:30

2022-07-05T15:30

туризм

новости - туризм

турция

стамбул

анталья (провинция)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дтп

туризм

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Все россияне, попавшие в аварию в Турции на трассе Анталья – Сейдишехир, застрахованы, компания возьмет на себя их медицинские расходы, заявили журналистам в пресс-службе Ростуризма."Двоих туристов готовят к выписке, еще одного пока осматривают медики. Они все застрахованы. Мы держим ситуацию на контроле и находимся в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", — рассказали в пресс-службе ведомства.Там также уточнили, что еще одно ДТП с участием туристического автотранспорта произошло во вторник на трассе Кыркларели — Стамбул. "По нашим данным, россиян среди пострадавших нет", — добавили в Ростуризме.Ранее во вторник в компании Fun&Sun РИА Новости подтвердили, что в микроавтобусе находилось трое россиян — они направлялись на экскурсию. Там уточнили, что все они были доставлены для осмотра в клинику. По предварительным данным, серьезных травм у туристов нет, и их жизни ничего не угрожает. У одной женщины сломана рука.На данный момент полиция проводит расследование дорожной аварии.

https://ria.ru/20220705/dtp-1800305098.html

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анталья (провинция)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дтп, туризм, туристы, авария, происшествия