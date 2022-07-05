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Глава Гознака рассказал об особых свойствах новой сторублевой купюры
Глава Гознака рассказал об особых свойствах новой сторублевой купюры - РИА Новости, 05.07.2022
Глава Гознака рассказал об особых свойствах новой сторублевой купюры
Новая купюра в 100 рублей обладает свойствами, которые препятствуют размножению микробов, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T05:21
2022-07-05T05:21
2022-07-05T05:21
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новая купюра в 100 рублей обладает свойствами, которые препятствуют размножению микробов, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук."Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов - ред.) размножению. Но это все не отменяет необходимости соблюдать элементарные правила гигиены при пользовании банкнотами", - отметил Трачук свойства модернизированной купюры в 100 рублей.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
https://ria.ru/20220705/kupyura-1800243068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), гознак, россия, экономика, здоровье - общество
Глава Гознака рассказал об особых свойствах новой сторублевой купюры
Глава Гознака Трачук: cвойства новой сторублевой купюры препятствуют размножению микробов