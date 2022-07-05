https://ria.ru/20220705/stakhanovo-1800235866.html

Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Стаханову в ЛНР

Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Стаханову в ЛНР

Украинские войска вечером в понедельник выпустили ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:14

2022-07-05T01:14

2022-07-05T06:03

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили ракету из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.30 с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Стаханов регулярно подвергается обстрелам из ракетного комплекса "Точка-У". Последний подобный удар был нанесен 26 июня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220703/tochka-u-1799890892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина