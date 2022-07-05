https://ria.ru/20220705/ssha-1800271920.html

СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии

СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии

Роберт Кримо III, задержанный в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго в США, публиковал в сети рэп в собственном исполнении РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:19

2022-07-05T09:19

2022-07-05T09:32

в мире

сша

америка

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795995900_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_7eb3dcd5255bbecd04e806578583b111.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роберт Кримо III, задержанный в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго в США, публиковал в сети рэп в собственном исполнении и жестокие изображения, но четких указаний на его идеологические мотивы пока нет, сообщает газета Washington Post.Согласно изданию, Кримо под псевдонимом "Рэпер Awake" публиковал песни на платформе Spotify. На YouTube-канале с его именем выпускались видеоролики к его песням. На одном видео, например, фигурка человечка стреляет в другую из ружья. Действия некоторых из роликов происходят в школьном классе.Отмечается, что в сети распространяются фотографии Кримо на митинге экс-президента США Дональда Трампа, но на основе онлайн-сообщений задержанного трудно понять, является ли он сторонником бывшего президента Америки.Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк. С крыши здания преступник открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Служба скорой помощи сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от 8 до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до критического.

https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html

https://ria.ru/20220705/filadelfiya-1800244883.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, дональд трамп