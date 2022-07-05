09:19 05.07.2022 (обновлено: 09:32 05.07.2022)
СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии
WP: задержанный из-за стрельбы на параде в США был рэпером без ясной идеологии
© AP Photo / Butch DillНа месте стрельбы в США
© AP Photo / Butch Dill
На месте стрельбы в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роберт Кримо III, задержанный в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго в США, публиковал в сети рэп в собственном исполнении и жестокие изображения, но четких указаний на его идеологические мотивы пока нет, сообщает газета Washington Post.
Согласно изданию, Кримо под псевдонимом "Рэпер Awake" публиковал песни на платформе Spotify. На YouTube-канале с его именем выпускались видеоролики к его песням. На одном видео, например, фигурка человечка стреляет в другую из ружья. Действия некоторых из роликов происходят в школьном классе.
Отмечается, что в сети распространяются фотографии Кримо на митинге экс-президента США Дональда Трампа, но на основе онлайн-сообщений задержанного трудно понять, является ли он сторонником бывшего президента Америки.
Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк. С крыши здания преступник открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Служба скорой помощи сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от 8 до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до критического.