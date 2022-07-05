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СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии - РИА Новости, 05.07.2022
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СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии
СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии - РИА Новости, 05.07.2022
СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии
Роберт Кримо III, задержанный в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго в США, публиковал в сети рэп в собственном исполнении РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:19
2022-07-05T09:32
в мире
сша
америка
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роберт Кримо III, задержанный в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго в США, публиковал в сети рэп в собственном исполнении и жестокие изображения, но четких указаний на его идеологические мотивы пока нет, сообщает газета Washington Post.Согласно изданию, Кримо под псевдонимом "Рэпер Awake" публиковал песни на платформе Spotify. На YouTube-канале с его именем выпускались видеоролики к его песням. На одном видео, например, фигурка человечка стреляет в другую из ружья. Действия некоторых из роликов происходят в школьном классе.Отмечается, что в сети распространяются фотографии Кримо на митинге экс-президента США Дональда Трампа, но на основе онлайн-сообщений задержанного трудно понять, является ли он сторонником бывшего президента Америки.Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк. С крыши здания преступник открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Служба скорой помощи сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от 8 до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до критического.
https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html
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7 495 645-6601
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в мире, сша, америка, дональд трамп
09:19 05.07.2022 (обновлено: 09:32 05.07.2022)
 
СМИ: задержанный из-за стрельбы в США был рэпером без ясной идеологии

WP: задержанный из-за стрельбы на параде в США был рэпером без ясной идеологии

© AP Photo / Butch DillНа месте стрельбы в США
На месте стрельбы в США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Butch Dill
На месте стрельбы в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роберт Кримо III, задержанный в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости в предместье Чикаго в США, публиковал в сети рэп в собственном исполнении и жестокие изображения, но четких указаний на его идеологические мотивы пока нет, сообщает газета Washington Post.
Согласно изданию, Кримо под псевдонимом "Рэпер Awake" публиковал песни на платформе Spotify. На YouTube-канале с его именем выпускались видеоролики к его песням. На одном видео, например, фигурка человечка стреляет в другую из ружья. Действия некоторых из роликов происходят в школьном классе.
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Отмечается, что в сети распространяются фотографии Кримо на митинге экс-президента США Дональда Трампа, но на основе онлайн-сообщений задержанного трудно понять, является ли он сторонником бывшего президента Америки.
Роберт Кримо III, которому 22 года, проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. Правоохранительным органам предстоит проверить его на причастность к убийству шести зрителей и участников шествия в городке Хайленд Парк. С крыши здания преступник открыл огонь из винтовки по праздничной процессии, шедшей по центру городка, известного высоким уровнем достатка и образования своих жителей. Служба скорой помощи сообщила, что развезла по больницам 26 человек в возрасте от 8 до 85 лет. У 25 из них выявлены огнестрельные ранения. Врачи выписали 19 человек, состояние оставшихся пациентов оценивается вплоть до критического.
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