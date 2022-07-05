https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800343048.html
Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации
Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022
Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации
Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:19
2022-07-05T12:19
2022-07-05T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798212728_0:56:1043:643_1920x0_80_0_0_6b4e0d352524f9bbb0e71914d1e95c6f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798212728_154:0:1011:643_1920x0_80_0_0_a4a5c8ca3fbe65ee4887477ef3c9cbc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия
Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу: призывников не направляют в зону проведения спецоперации