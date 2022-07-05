https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800343048.html

Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации

Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022

Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне спецоперации

Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:19

2022-07-05T12:19

2022-07-05T12:19

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Призывники не направляются в зону проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, сергей шойгу, россия