Шойгу заверил, что все планы спецоперации будут выполнены
Шойгу: спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех поставленных задач
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск, задействованной в спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
"Сегодня для нас главные приоритеты – сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения. Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.