https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800333242.html

Шойгу заверил, что все планы спецоперации будут выполнены

Шойгу заверил, что все планы спецоперации будут выполнены - РИА Новости, 05.07.2022

Шойгу заверил, что все планы спецоперации будут выполнены

Спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:02

2022-07-05T12:02

2022-07-05T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр