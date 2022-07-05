06:45 05.07.2022 (обновлено: 09:18 05.07.2022)
Патрушев перечислил цели спецоперации на Украине
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
© Sputnik
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки Киеву западного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам национальной безопасности в Хабаровске.
Цели спецоперации — обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, на деле добиться ее нейтрального статуса, который должен быть прописан в Конституции, перечислил секретарь Совбеза.
"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты".
Патрушев напомнил, что России пришлось начать специальную военную операцию потому, что "распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира".
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.