https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800246996.html

Патрушев перечислил цели спецоперации на Украине

Патрушев перечислил цели спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.07.2022

Патрушев перечислил цели спецоперации на Украине

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки Киеву западного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:45

2022-07-05T06:45

2022-07-05T09:18

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украина

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ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки Киеву западного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам национальной безопасности в Хабаровске.Цели спецоперации — обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, на деле добиться ее нейтрального статуса, который должен быть прописан в Конституции, перечислил секретарь Совбеза.Патрушев напомнил, что России пришлось начать специальную военную операцию потому, что "распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира".Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.

https://ria.ru/20220705/nato-1800246842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, нато