https://ria.ru/20220705/soglasheniya-1800302818.html

Ростовская область заключила на выставке "Иннопром-2022" 11 соглашений

Ростовская область заключила на выставке "Иннопром-2022" 11 соглашений - РИА Новости, 05.07.2022

Ростовская область заключила на выставке "Иннопром-2022" 11 соглашений

Ростовская область заключила на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" соглашения на сумму более чем 31 миллиард рублей, сообщает правительство... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:03

2022-07-05T11:03

2022-07-05T11:03

ростовская область

ростовская область

экономика

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости. Ростовская область заключила на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" соглашения на сумму более чем 31 миллиард рублей, сообщает правительство региона."По 11 подписанным соглашениям на сумму более 31 миллиарда рублей будет создано свыше 1300 рабочих мест. Отличительной чертой всех этих документов является то, что они имеют хороший уровень локализации – почти 90%. Значит, более реально их воплощение в жизнь", - приводятся в сообщении слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.В числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - производство сжиженного газа, развитие электрозаправочной инфраструктуры, химической, машиностроительной, металлургической индустрий, производство медицинского и холодильного оборудования."Абсолютное большинство проектов связано с замещением той продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Мы видим и на представленных на стендах проектах, и в практической жизни сегодня, что очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся", - отметил губернатор. Он добавил, что ускорение процессов, которые бы заместили появляющиеся ниши, является принципиальным.Международная промышленная выставка в Екатеринбурге проходит с 4 по 7 июля, в этом году в ней участвуют делегации и компании 28 стран. На экспозиции Ростовской области под слоганом "Ростовская область. Импортозамещение. Наш ход" представлено порядка 50 проектов с объемом реализации 460 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220704/innoprom-1799544075.html

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, экономика, василий голубев