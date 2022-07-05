https://ria.ru/20220705/soglashenie-1800441941.html

Ульяновская область заключила соглашение с "Камазом" и "АвтоВАЗом"

Ульяновская область заключила соглашение с "Камазом" и "АвтоВАЗом" - РИА Новости, 05.07.2022

Ульяновская область заключила соглашение с "Камазом" и "АвтоВАЗом"

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписали на проходящей... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:04

2022-07-05T16:04

2022-07-05T16:04

ульяновская область

максим соколов

ульяновская область

автоваз

алексей русских

иннопром

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УЛЬЯНОВСК, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписали на проходящей в Екатеринбурге промышленной выставке "Иннопром" трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере автопрома, сообщает пресс-служба регионального правительства."Эффективная реализация данного соглашения очень важна для Ульяновской области, учитывая, что на ее территории осуществляют деятельность около 400 предприятий автомобильной отрасли. И это не только известные автомобильные заводы, но и производители автокомпонентов, значительная часть которых является поставщиками крупнейших российских автопроизводителей. Имея уникальные по своим логистическим и отраслевым характеристикам производственные площадки - Димитровградский индустриальный парк "Мастер" и индустриальный парк ДААЗ, Ульяновская область рассчитывает привлечь на их территории новых производителей, что будет способствовать развитию автомобильной промышленности в регионе", - приводит пресс-служба слова Русских.Сторонам предстоит совместно решать вопросы импортозамещения, модернизации, сохранения коллективов и создания новых высокопроизводительных рабочих мест, совершенствовать систему подготовки кадров для автопромышленности, развивать экспортно-ориентированные производства автомобилей и автокомпонентов, обеспечивая их заказами."В первую очередь, мы будем ориентироваться на наших производителей автокомпонентов из Приволжского федерального округа и, в частности, Ульяновской области. Все возможности "АвтоВАЗа" для локализации отдельных узлов и компонентов существующих моделей и тех, которые будут выпускаться в дальнейшем, в том числе,на доработанных или совершенно новых платформах, мы будем адресовать нашему рынку. Об этом стратегическом плане говорится в сегодняшнем подписанном соглашении. Мы нацелены на взаимодействие и будем рады приветствовать наш российский бизнес в качестве партнеров "АвтоВАЗа"", - цитирует пресс-служба президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова.Генеральный директор ПАО "Камаз", в свою очередь, отметил важность формирования центра компетенций по автокомпонентам страны на территории Димитровградской площадки. В пресс-службе напомнили, что в 2022-2023 годах Ульяновская область в лице Корпорации развития региона и ПАО "Камаз" планируют вложить более 200 миллионов рублей в модернизацию промышленных корпусов и создание новых площадок для инвесторов. Большая часть этих средств будет вложена со стороны "Камаза".

https://ria.ru/20220627/investsoglasheniya-1798394616.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим соколов, ульяновская область, автоваз, алексей русских, иннопром