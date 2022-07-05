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Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин - РИА Новости, 05.07.2022
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Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин - РИА Новости, 05.07.2022
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин
Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:35
2022-07-05T16:35
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Все региональные и муниципальные службы работают без перебоев, что это означает? Означает, что они все укомплектованы всем необходимым", - сказал Собянин.
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общество
16:35 05.07.2022
 
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин

Собянин: в условиях санкций все региональные и муниципальные службы работают без перебоев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все региональные и муниципальные службы работают без перебоев, что это означает? Означает, что они все укомплектованы всем необходимым", - сказал Собянин.
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 13:51
Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине
 
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