https://ria.ru/20220705/sobyanin-1800457344.html
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин - РИА Новости, 05.07.2022
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин
Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:35
2022-07-05T16:35
2022-07-05T16:35
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Все региональные и муниципальные службы работают без перебоев, что это означает? Означает, что они все укомплектованы всем необходимым", - сказал Собянин.
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общество
Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин
Собянин: в условиях санкций все региональные и муниципальные службы работают без перебоев