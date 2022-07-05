https://ria.ru/20220705/sobyanin-1800457344.html

Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин

Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин - РИА Новости, 05.07.2022

Региональные и муниципальные службы работают без перебоев, заявил Собянин

Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:35

2022-07-05T16:35

2022-07-05T16:35

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все региональные и муниципальные службы в условиях санкций работают без перебоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Все региональные и муниципальные службы работают без перебоев, что это означает? Означает, что они все укомплектованы всем необходимым", - сказал Собянин.

https://realty.ria.ru/20220704/poliklinika-1800099114.html

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общество