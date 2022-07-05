https://ria.ru/20220705/shvydkoy-1800368447.html

Швыдкой назвал универсальность английского языка проблемой

Швыдкой назвал универсальность английского языка проблемой - РИА Новости, 05.07.2022

Швыдкой назвал универсальность английского языка проблемой

Универсальность английского языка становится проблемой, необходимо сохранить шесть основных языков, на которых говорят международные организации, это... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:05

2022-07-05T13:05

2022-07-05T13:09

россия

украина

михаил швыдкой

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Универсальность английского языка становится проблемой, необходимо сохранить шесть основных языков, на которых говорят международные организации, это принципиальный вопрос, считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Во вторник он выступил на международной конференции "Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов"."Для нас вопрос многообразия языков — это вопрос принципиальный… Сохранение шести основных языков, на которых работают основные международные организации, — это проблема весьма и весьма серьезная и актуальная. Когда встречаются сегодня француз и испанец, они говорят по-английски, и сегодня такой универсализм, с одной стороны, облегчает жизнь, но это и становится некой проблемой", - сказал Швыдкой.Он отметил, что много раз объяснял коллегам на Украине, что многоязычие — это "благо, а не проблема, которую надо решать". "И в этом смысле, конечно же, начало десятилетия сохранения родных языков — очень важное событие не только в жизни России, но и в жизни мирового сообщества", - подчеркнул Швыдкой.По его словам, для России многоязычие — это органичная форма жизни. "Мы знаем, что в Конституции РФ русский язык является языком государственным, языком межнационального общения, но все языки, представленные в РФ, обладают суверенными правами, и это тоже в высшей степени важно", - заключил он.

https://ria.ru/20220606/yazyk-1793383735.html

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россия, украина, михаил швыдкой