https://ria.ru/20220705/shoygu-1800336235.html

Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины

Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины - РИА Новости, 05.07.2022

Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины

Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения, в страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов, заявил во... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:06

2022-07-05T12:06

2022-07-05T12:24

специальная военная операция на украине

сергей лавров

украина

россия

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения, в страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов, заявил во вторник министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.По его словам, коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму."В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", - сказал Шойгу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сергей лавров, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр