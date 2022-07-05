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Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/shoygu-1800336235.html
Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины
Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины - РИА Новости, 05.07.2022
Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины
Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения, в страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов, заявил во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:06
2022-07-05T12:24
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения, в страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов, заявил во вторник министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.По его словам, коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму."В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", - сказал Шойгу.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сергей лавров, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр
12:06 05.07.2022 (обновлено: 12:24 05.07.2022)
 
Шойгу рассказал о западной военной помощи для Украины

Глава Минобороны Шойгу обвинил Запад в затягивании конфликта через поставки оружия Украине

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения, в страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов, заявил во вторник министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
По его словам, коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму.
"В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов", - сказал Шойгу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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