https://ria.ru/20220705/selkhozproduktsiya-1800450132.html
Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции
Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции - РИА Новости, 05.07.2022
Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:17
2022-07-05T16:17
2022-07-05T16:17
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии рассчитывают собрать порядка 25,5 тысяч тонн картофеля, что на 6,6 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Кроме того, предполагается собрать 51 тысячу тонн овощей - на 0,5 тысяч тонн больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства."В Тверской области объем производства сельскохозяйственной продукции в последние годы остается стабильным. В текущем году и на перспективу нам необходимо создать условия для производства, хранения и реализации нашей основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, технических культур", – сказал во вторник на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.
https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, экономика