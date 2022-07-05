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Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции - РИА Новости, 05.07.2022
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220705/selkhozproduktsiya-1800450132.html
Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции
Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции - РИА Новости, 05.07.2022
Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:17
2022-07-05T16:17
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии рассчитывают собрать порядка 25,5 тысяч тонн картофеля, что на 6,6 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Кроме того, предполагается собрать 51 тысячу тонн овощей - на 0,5 тысяч тонн больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства."В Тверской области объем производства сельскохозяйственной продукции в последние годы остается стабильным. В текущем году и на перспективу нам необходимо создать условия для производства, хранения и реализации нашей основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, технических культур", – сказал во вторник на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.
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тверская область, игорь руденя, экономика
16:17 05.07.2022
 

Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Уборка картофеля
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ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии рассчитывают собрать порядка 25,5 тысяч тонн картофеля, что на 6,6 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Кроме того, предполагается собрать 51 тысячу тонн овощей - на 0,5 тысяч тонн больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Тверской области объем производства сельскохозяйственной продукции в последние годы остается стабильным. В текущем году и на перспективу нам необходимо создать условия для производства, хранения и реализации нашей основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, технических культур", – сказал во вторник на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 16:14Тверская область
В Тверской области создадут предприятие по глубокой переработке древесины
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЭкономика
 
 
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