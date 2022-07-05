https://ria.ru/20220705/selkhozproduktsiya-1800450132.html

Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции

Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции - РИА Новости, 05.07.2022

Тверские власти планируют увеличить сбор сельхозпродукции

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:17

2022-07-05T16:17

2022-07-05T16:17

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 5 июл - РИА Новости. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Тверской области составит 107,2 тысячи тонн, что на 6,2 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Аграрии рассчитывают собрать порядка 25,5 тысяч тонн картофеля, что на 6,6 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Кроме того, предполагается собрать 51 тысячу тонн овощей - на 0,5 тысяч тонн больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства."В Тверской области объем производства сельскохозяйственной продукции в последние годы остается стабильным. В текущем году и на перспективу нам необходимо создать условия для производства, хранения и реализации нашей основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, технических культур", – сказал во вторник на заседании регионального правительства губернатор региона Игорь Руденя.

https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика