https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800531060.html

На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России

На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России - РИА Новости, 05.07.2022

На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России

Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T20:55

2022-07-05T20:55

2022-07-05T21:29

россия

украина

в мире

экономика

санкции в отношении россии

сша

евросоюз

китай

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву, пишет профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани в колонке для издания The Hill."Чем больше размер и возможности страны, на которую накладывают санкции, тем менее выражен их сдерживающий эффект. На Западе приходят к пониманию, что ограничительные меры против могущественного государства не только влекут за собой значительные издержки для тех, кто их вводит, но и приносят выгоду тем, кто отказывается их применять", — отметил автор статьи.По его мнению, трудности, с которыми сейчас сталкиваются западные страны, демонстрируют пределы их реального могущества.Он убежден, что Байден слишком рано начал хвастаться "сокрушением российской экономики" и "превращением рубля в руины", поскольку Запад уже разыграл основные экономические карты, и санкционная кампания в итоге оказалась в тупике."Появляется риск того, что вместо желаемого экономического коллапса и государственного переворота в России ограничительные меры могут привести к изменению геополитической ситуации в мире, усилив взаимодействие Москвы и Пекина", — заключил специалист.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html

https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799916002.html

россия

украина

сша

китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, экономика, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, китай