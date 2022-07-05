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На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России - РИА Новости, 05.07.2022
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На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России
На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России - РИА Новости, 05.07.2022
На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России
Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:55
2022-07-05T21:29
россия
украина
в мире
экономика
санкции в отношении россии
сша
евросоюз
китай
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву, пишет профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани в колонке для издания The Hill."Чем больше размер и возможности страны, на которую накладывают санкции, тем менее выражен их сдерживающий эффект. На Западе приходят к пониманию, что ограничительные меры против могущественного государства не только влекут за собой значительные издержки для тех, кто их вводит, но и приносят выгоду тем, кто отказывается их применять", — отметил автор статьи.По его мнению, трудности, с которыми сейчас сталкиваются западные страны, демонстрируют пределы их реального могущества.Он убежден, что Байден слишком рано начал хвастаться "сокрушением российской экономики" и "превращением рубля в руины", поскольку Запад уже разыграл основные экономические карты, и санкционная кампания в итоге оказалась в тупике."Появляется риск того, что вместо желаемого экономического коллапса и государственного переворота в России ограничительные меры могут привести к изменению геополитической ситуации в мире, усилив взаимодействие Москвы и Пекина", — заключил специалист.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.
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россия, украина, в мире, экономика, санкции в отношении россии, сша, евросоюз, китай
20:55 05.07.2022 (обновлено: 21:29 05.07.2022)
 
На Западе увидели пределы собственной мощи из-за санкций против России

The Hill: санкции западных стран против России показали ограниченные пределы их могущества

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Западные страны все чаще признают, что санкции против России наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву, пишет профессор стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахма Челлани в колонке для издания The Hill.
"Чем больше размер и возможности страны, на которую накладывают санкции, тем менее выражен их сдерживающий эффект. На Западе приходят к пониманию, что ограничительные меры против могущественного государства не только влекут за собой значительные издержки для тех, кто их вводит, но и приносят выгоду тем, кто отказывается их применять", — отметил автор статьи.
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По его мнению, трудности, с которыми сейчас сталкиваются западные страны, демонстрируют пределы их реального могущества.

"Поскольку экономическая мощь смещается на восток, эти государства как никогда нуждаются в широком круге международных партнеров, но большая часть "незападного мира" отказалась присоединиться к ограничительным мерам", — пояснил Челлани.

Он убежден, что Байден слишком рано начал хвастаться "сокрушением российской экономики" и "превращением рубля в руины", поскольку Запад уже разыграл основные экономические карты, и санкционная кампания в итоге оказалась в тупике.
"Появляется риск того, что вместо желаемого экономического коллапса и государственного переворота в России ограничительные меры могут привести к изменению геополитической ситуации в мире, усилив взаимодействие Москвы и Пекина", — заключил специалист.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен на топливо и продукты питания.
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