https://ria.ru/20220705/retsessiya-1800250922.html

СМИ: на Уолл-стрит все больше говорят о возможной рецессии в США

СМИ: на Уолл-стрит все больше говорят о возможной рецессии в США - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ: на Уолл-стрит все больше говорят о возможной рецессии в США

Разговоры о возможной рецессии в США все больше распространяются по всей стране - от Уолл-стрит до Вашингтона, сообщает издание Politico. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:35

2022-07-05T07:35

2022-07-05T07:35

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Разговоры о возможной рецессии в США все больше распространяются по всей стране - от Уолл-стрит до Вашингтона, сообщает издание Politico.Резкий рост цен, повышение базовой процентной ставки, а также попытки американских властей бороться с инфляцией привели к тому, что "шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева", пишет издание. Также отмечается, что в разговорах об экономике по всей стране все чаще приходят к уверенности о предстоящей рецессии, крупные бизнесмены от безмолвных опасений переходят к открытым разговорам об экономическом спаде, а аналитики на Уолл-стрит все чаще добавляют вероятность рецессии в свои прогнозы.Одна из экономистов заявила изданию, что существует возможность того, что рецессия в США может начаться в последние три месяца года. Однако она может быть непродолжительной, если некоторые факторы не усугубят ситуацию.На предыдущей неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отметил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики регулятора. Рынки стали полагать, что признавая риски рецессии, ужесточение монетарной политики может быть не слишком резким, но инфляция в США настолько высокая, что такой вариант развития событий является маловероятным.

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/inflyatsiya-1796581754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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