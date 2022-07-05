https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html

Фантастика в жизни: МСП Банк поддерживает новые российские разработки

Фантастика в жизни: МСП Банк поддерживает новые российские разработки - РИА Новости, 05.07.2022

Фантастика в жизни: МСП Банк поддерживает новые российские разработки

Российские высокотехнологические компании теперь могут реализовать свои проекты, воспользовавшись специальным кредитом. С апреля этого года МСП Банк начал прием РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:59

2022-07-05T14:59

2022-07-05T14:59

мсп банк

корпорация мсп

новости компаний - экономика

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800396350_0:122:1170:780_1920x0_80_0_0_a5e027e4a391d8b01a99fb265be12a27.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские высокотехнологические компании теперь могут реализовать свои проекты, воспользовавшись специальным кредитом. С апреля этого года МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках правительственного проекта "Взлет – от стартапа о IPO". Некоторые компании уже смогли получить финансирование по программе. РИА Новости пообщалось с предпринимателем Алексеем Кучминым, чьи предприятия смогли первым воспользоваться услугой.Алексей Кучмин называет себя азартным человеком: он говорит, что в детстве много читал фантастики, поэтому теперь берется за воплощение в жизнь самых невероятных идей.В этом году его компании "ИВК АИР ГРУПП", которая занимается строительством и реконструкцией аэродромных объектов, исполнилось 13 лет. Вторая фирма по дорожному строительству – "АИР Магистраль" – чуть моложе. Кучмина называют сторонником последовательного внедрения новых технологий в сфере дорожного строительства и безопасности, он активно отстаивает права предпринимателей, выступает за развитие и продвижение отечественного производства.Автор 20 патентов и изобретений в сфере аэродромного и дорожного строительства, Кучмин – член Общественного совета при министерстве транспорта РФ и член Совета предпринимателей города Москвы.Предприниматель с гордостью рассказывает о недавних разработках ­– специальных экранах, которые отклоняют вверх воздушный реактивный поток от двигателей самолетов при взлете."Представьте себе, стоит огромный самолет, например ИЛ-86. Когда он начинает газовать на летном поле и включает все двигатели, то реактивная струя, которая за ними образуется, может достигать ста метров и даже больше. При этом часто за самолетом могут находиться деревья или какие-то постройки. Мы придумали специальный экран, который устанавливается за самолетом и гасит эту реактивную струю, отводя ее вверх. Мы эту конструкцию сделали мобильной – она просто ставится за самолетом", – объясняет суть изобретения Кучмин. В компании отмечают, что благодаря экрану минимизируется ущерб покрытию взлетной полосы, не выветривается верхний слой на прилегающей к полосе почве и сокращается пылевой поток, не наносится вред близлежащим сооружениям, зданиям, инженерной инфраструктуре.По словам предпринимателя, такие экраны уже используют в пяти аэропортах: в Энгельсе, Ахтубинске, Ульяновске, Минске и Москве. В ближайших планах ­– модернизация изобретения. Именно поэтому Кучмин обратился в МСП Банк за кредитом по новой программе "Высокотех" – это кредит высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП по льготным ставкам в рамках специальной программы субсидирования в соответствии с федеральным проектом "Взлет – от стартапа до IPO".Предприниматель рассказывает, что в последние 3-4 года старается тестировать все программы МСП Банка. "Государство предлагает разные меры, субсидии, гранты, и мне всегда интересно поэкспериментировать на себе, а потом уже давать обратную связь, делиться информацией о том, эффективна программа или нет", – говорит Алексей.Помимо совершенствования аэродромного щита, предприниматель и его сотрудники занимаются разработками электротранспорта. "Мы сделали первый пилотный городской помощник для нужд ЖКХ "Илья Муромец". Вы наверняка видели в городе маленькие машинки, которые ездят по тротуарам, поливают и убирают улицы, но все они – импортные. Мы разработали за два с половиной месяца такой электрический помощник. На базе него хотим запустить линейку транспорта для города, и часть кредитных денег пойдет как раз на разработку самой машинки, часть – на разработку электродвигателей", – поясняет Кучмин.Главное, по его словам – сделать качественный продукт, с которым потом можно будет выходить на мировой рынок.

https://ria.ru/20220628/fermery-1798824150.html

https://ria.ru/20220620/kredity-1796796885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, новости компаний - экономика, россия, технологии