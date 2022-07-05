Фантастика в жизни: МСП Банк поддерживает новые российские разработки
© Фото предоставлено "АИР Магистраль"Выставочный шоурум на производстве компании "АИР Магистраль"
© Фото предоставлено "АИР Магистраль"
Выставочный шоурум на производстве компании "АИР Магистраль"
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские высокотехнологические компании теперь могут реализовать свои проекты, воспользовавшись специальным кредитом. С апреля этого года МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний в рамках правительственного проекта "Взлет – от стартапа о IPO". Некоторые компании уже смогли получить финансирование по программе. РИА Новости пообщалось с предпринимателем Алексеем Кучминым, чьи предприятия смогли первым воспользоваться услугой.
Алексей Кучмин называет себя азартным человеком: он говорит, что в детстве много читал фантастики, поэтому теперь берется за воплощение в жизнь самых невероятных идей.
© Фото предоставлено "АИР Магистраль"Предприниматель Алексей Кучмин
© Фото предоставлено "АИР Магистраль"
Предприниматель Алексей Кучмин
В этом году его компании "ИВК АИР ГРУПП", которая занимается строительством и реконструкцией аэродромных объектов, исполнилось 13 лет. Вторая фирма по дорожному строительству – "АИР Магистраль" – чуть моложе. Кучмина называют сторонником последовательного внедрения новых технологий в сфере дорожного строительства и безопасности, он активно отстаивает права предпринимателей, выступает за развитие и продвижение отечественного производства.
Автор 20 патентов и изобретений в сфере аэродромного и дорожного строительства, Кучмин – член Общественного совета при министерстве транспорта РФ и член Совета предпринимателей города Москвы.
"Каждый год у нас увеличивается штат, набираем обороты и открываем новые направления. Сейчас в двух компаниях работают около 130 человек. Я до сих пор чувствую себя стартапом – столько интересного вокруг хочется посмотреть и начать производить, что остановиться иногда страшно", – говорит Кучмин.
Предприниматель с гордостью рассказывает о недавних разработках – специальных экранах, которые отклоняют вверх воздушный реактивный поток от двигателей самолетов при взлете.
"Представьте себе, стоит огромный самолет, например ИЛ-86. Когда он начинает газовать на летном поле и включает все двигатели, то реактивная струя, которая за ними образуется, может достигать ста метров и даже больше. При этом часто за самолетом могут находиться деревья или какие-то постройки. Мы придумали специальный экран, который устанавливается за самолетом и гасит эту реактивную струю, отводя ее вверх. Мы эту конструкцию сделали мобильной – она просто ставится за самолетом", – объясняет суть изобретения Кучмин. В компании отмечают, что благодаря экрану минимизируется ущерб покрытию взлетной полосы, не выветривается верхний слой на прилегающей к полосе почве и сокращается пылевой поток, не наносится вред близлежащим сооружениям, зданиям, инженерной инфраструктуре.
По словам предпринимателя, такие экраны уже используют в пяти аэропортах: в Энгельсе, Ахтубинске, Ульяновске, Минске и Москве. В ближайших планах – модернизация изобретения. Именно поэтому Кучмин обратился в МСП Банк за кредитом по новой программе "Высокотех" – это кредит высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП по льготным ставкам в рамках специальной программы субсидирования в соответствии с федеральным проектом "Взлет – от стартапа до IPO".
© Фото предоставлено пресс-службой МСП БанкаТабличка на здании МСП Банка
© Фото предоставлено пресс-службой МСП Банка
Табличка на здании МСП Банка
"Сама компания и ее продукты должны соответствовать определенным критериям. Дальше начинает работу авторитетная комиссия, которая принимает коллегиально решение о выдаче кредита. Я как руководитель компании проходил собеседование, чувствовал себя как на экзамене в университете, была волна ностальгии! В итоге мы стали первой компанией в России, которую признали "высокотехом" и смогли воспользоваться кредитом под 3% годовых", – делится Кучмин. В результате реализации проекта объем выпуска экранов повысится до 119 экземпляров в год. Благодаря этому будут открыты новые рабочие места для 15 сотрудников.
Предприниматель рассказывает, что в последние 3-4 года старается тестировать все программы МСП Банка. "Государство предлагает разные меры, субсидии, гранты, и мне всегда интересно поэкспериментировать на себе, а потом уже давать обратную связь, делиться информацией о том, эффективна программа или нет", – говорит Алексей.
Помимо совершенствования аэродромного щита, предприниматель и его сотрудники занимаются разработками электротранспорта. "Мы сделали первый пилотный городской помощник для нужд ЖКХ "Илья Муромец". Вы наверняка видели в городе маленькие машинки, которые ездят по тротуарам, поливают и убирают улицы, но все они – импортные. Мы разработали за два с половиной месяца такой электрический помощник. На базе него хотим запустить линейку транспорта для города, и часть кредитных денег пойдет как раз на разработку самой машинки, часть – на разработку электродвигателей", – поясняет Кучмин.
Главное, по его словам – сделать качественный продукт, с которым потом можно будет выходить на мировой рынок.