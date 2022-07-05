https://ria.ru/20220705/rabota-1800235750.html

Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу

Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу - РИА Новости, 05.07.2022

Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу

Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:18

2022-07-05T03:18

2022-07-05T03:18

общество

россия

работа

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева.В поиске работы многое зависит от самого соискателя. Неправильно составленное резюме, неадекватная оценка своих компетенций и потребностей, а также невнимательное изучение требований вакансии повышают процент неудачных собеседований, отмечает Мирзабалаева.Кроме того, важно помнить, что работодатели с опасением относятся к кандидатам, которые ранее слишком часто меняли работу, добавила эксперт.

https://ria.ru/20220624/rabota-1797980931.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, работа