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Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу - РИА Новости, 05.07.2022
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Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу
Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:18
2022-07-05T03:18
общество
россия
работа
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева.В поиске работы многое зависит от самого соискателя. Неправильно составленное резюме, неадекватная оценка своих компетенций и потребностей, а также невнимательное изучение требований вакансии повышают процент неудачных собеседований, отмечает Мирзабалаева.Кроме того, важно помнить, что работодатели с опасением относятся к кандидатам, которые ранее слишком часто меняли работу, добавила эксперт.
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общество, россия, работа
03:18 05.07.2022
 
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу

Доцент Мирзабалаева объяснила проблемы с поиском работы плохим резюме

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева.
В поиске работы многое зависит от самого соискателя. Неправильно составленное резюме, неадекватная оценка своих компетенций и потребностей, а также невнимательное изучение требований вакансии повышают процент неудачных собеседований, отмечает Мирзабалаева.
Работа офиса - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня, уменьшилось
Кроме того, важно помнить, что работодатели с опасением относятся к кандидатам, которые ранее слишком часто меняли работу, добавила эксперт.
 
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