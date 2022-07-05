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Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу
Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:18
2022-07-05T03:18
2022-07-05T03:18
общество
россия
работа
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева.В поиске работы многое зависит от самого соискателя. Неправильно составленное резюме, неадекватная оценка своих компетенций и потребностей, а также невнимательное изучение требований вакансии повышают процент неудачных собеседований, отмечает Мирзабалаева.Кроме того, важно помнить, что работодатели с опасением относятся к кандидатам, которые ранее слишком часто меняли работу, добавила эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, работа
Эксперт перечислила пять причин, почему вас не берут на работу
Доцент Мирзабалаева объяснила проблемы с поиском работы плохим резюме
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Иногда поиск работы может затягиваться на длительное время. О причинах неудач в трудоустройстве рассказала
агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева.
В поиске работы многое зависит от самого соискателя. Неправильно составленное резюме, неадекватная оценка своих компетенций и потребностей, а также невнимательное изучение требований вакансии повышают процент неудачных собеседований, отмечает Мирзабалаева.
Кроме того, важно помнить, что работодатели с опасением относятся к кандидатам, которые ранее слишком часто меняли работу, добавила эксперт.