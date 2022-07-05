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Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора - РИА Новости, 05.07.2022
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Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора - РИА Новости, 05.07.2022
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:15
2022-07-05T12:15
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
артем здунов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут "традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития" региона.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, артем здунов
12:15 05.07.2022
 
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора

Песков: Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию", - сказал Песков, говоря о графике президента на вторник.
Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут "традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития" региона.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАртем Здунов
 
 
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