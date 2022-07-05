https://ria.ru/20220705/putin-1800340387.html
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора - РИА Новости, 05.07.2022
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:15
2022-07-05T12:15
2022-07-05T12:15
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
артем здунов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут "традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития" региона.
https://ria.ru/20220705/si-1800339729.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, артем здунов
Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора
Песков: Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора