https://ria.ru/20220705/putin-1800340387.html

Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора

Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора - РИА Новости, 05.07.2022

Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора

Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:15

2022-07-05T12:15

2022-07-05T12:15

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

артем здунов

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут "традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития" региона.

https://ria.ru/20220705/si-1800339729.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, артем здунов