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Липецкая область вошла в топ-20 эффективных промышленных регионов
Липецкая область вошла в топ-20 эффективных промышленных регионов - РИА Новости, 05.07.2022
Липецкая область вошла в топ-20 эффективных промышленных регионов
Липецкая область по итогам работы прошлого года вошла в двадцатку самых эффективных промышленных регионов страны в составленном Минпромторгом РФ рейтинге,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:51
2022-07-05T11:51
2022-07-05T11:51
липецкая область
игорь артамонов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
промышленность
россия
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ЛИПЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Липецкая область по итогам работы прошлого года вошла в двадцатку самых эффективных промышленных регионов страны в составленном Минпромторгом РФ рейтинге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он считает, что сделать серьёзный рывок в рейтинге, поднявшись сразу на 20 позиций - с 33 места на 13 - позволили целенаправленная работа по совершенствованию инвестиционного климата в регионе, новые подходы к реализации госпрограмм и различные меры поддержки бизнеса.В результате только на предприятиях особой экономической зоны федерального типа "Липецк" в 2021 году созданы 416 новых рабочих мест, объем производства превысил 44 миллиарда рублей.В целом на площадках ОЭЗ "Липецк" работает 58 предприятий из 16 стран мира, где трудится более пяти тысяч человек. Общий объем финансовых вложений составляет 86 миллиардов рублей, средний срок создания нового производства в ОЭЗ "Липецк" - 1,5 года.По оценке показателей эффективности работы особых экономических зон эффективность ОЭЗ "Липецк" в 2021 году составила 97,7%, позволив занять региону второе место после Республики Татарстан.Рейтинг составляется второй год подряд. В этом году он был представлен на проходящей в Екатеринбурге выставке ИННОПРОМ-2022.
https://ria.ru/20220629/lipetsk-1798982633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), промышленность, россия
ЛИПЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Липецкая область по итогам работы прошлого года вошла в двадцатку самых эффективных промышленных регионов страны в составленном Минпромторгом РФ рейтинге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он считает, что сделать серьёзный рывок в рейтинге, поднявшись сразу на 20 позиций - с 33 места на 13 - позволили целенаправленная работа по совершенствованию инвестиционного климата в регионе, новые подходы к реализации госпрограмм и различные меры поддержки бизнеса.
В результате только на предприятиях особой экономической зоны федерального типа "Липецк" в 2021 году созданы 416 новых рабочих мест, объем производства превысил 44 миллиарда рублей.
В целом на площадках ОЭЗ "Липецк" работает 58 предприятий из 16 стран мира, где трудится более пяти тысяч человек. Общий объем финансовых вложений составляет 86 миллиардов рублей, средний срок создания нового производства в ОЭЗ "Липецк" - 1,5 года.
По оценке показателей эффективности работы особых экономических зон эффективность ОЭЗ "Липецк" в 2021 году составила 97,7%, позволив занять региону второе место после Республики Татарстан.
"В целом мы проводим работу с 600 предприятиями в разных отраслях промышленности, из них 10% с иностранным капиталом, 19 наших мощных современных предприятий с иностранным капиталом расположены в ОЭЗ "Липецк". В условиях жесткой санкционной политики это ставит нас перед новыми вызовами", - сказал Артамонов.
Рейтинг составляется второй год подряд. В этом году он был представлен на проходящей в Екатеринбурге
выставке ИННОПРОМ-2022.