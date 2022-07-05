https://ria.ru/20220705/proizvodstvo-1800245020.html
Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25%
Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25% - РИА Новости, 05.07.2022
Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25%
Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T05:52
2022-07-05T05:52
2022-07-05T10:33
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке, заявил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости в рамках международной выставки "Иннопром-2022".При этом Мантуров напомнил, что отрасль сейчас сталкивается с многочисленными проблемами. Это и логистические затруднения, связанные с переориентацией экспортных поставок, и влияние текущего курса национальной валюты, и снижение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке во всех секторах экономики, в том числе в строительном секторе.Также министр считает необходимым в скором времени рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
05:52 05.07.2022 (обновлено: 10:33 05.07.2022)
Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25%
Глава Минпромторга Мантуров: производство в металлургической отрасли сократилось на 25%
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке, заявил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости в рамках международной выставки "Иннопром-2022".
"Металлургические предприятия сокращают объемы производства невостребованного сортамента, и сейчас мы наблюдаем последствия: загрузка производственных мощностей отечественных предприятий в июне текущего года в среднем снизилась на 25% по сравнению с апрелем текущего года. Это понижение вкупе с 30-процентным снижением цен на металлопродукцию на российском рынке может привести к тому, что уровень рентабельности предприятий значительно снизится – нам бы не хотелось этого допустить", - отметил министр.
При этом Мантуров напомнил, что отрасль сейчас сталкивается с многочисленными проблемами. Это и логистические затруднения, связанные с переориентацией экспортных поставок, и влияние текущего курса национальной валюты, и снижение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке во всех секторах экономики, в том числе в строительном секторе.
Также министр считает необходимым в скором времени рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.