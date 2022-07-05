https://ria.ru/20220705/proizvodstvo-1800245020.html

Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25%

Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25% - РИА Новости, 05.07.2022

Мантуров заявил о сокращении производства в металлургической отрасли на 25%

Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:52

2022-07-05T05:52

2022-07-05T10:33

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке, заявил глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости в рамках международной выставки "Иннопром-2022".При этом Мантуров напомнил, что отрасль сейчас сталкивается с многочисленными проблемами. Это и логистические затруднения, связанные с переориентацией экспортных поставок, и влияние текущего курса национальной валюты, и снижение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке во всех секторах экономики, в том числе в строительном секторе.Также министр считает необходимым в скором времени рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)