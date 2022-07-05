Рейтинг@Mail.ru
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800383692.html
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек - РИА Новости, 05.07.2022
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек
На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:54
2022-07-05T13:56
происшествия
россия
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786961794_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_f36d8c928f2fa390c5b5ca71477b81b7.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, остается неизвестной судьба двух шахтеров. Всего на шахте в момент ЧП находились 189 человек.
https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786961794_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_01eb0ecc34a2fd6d7ae3088b1436df8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область
13:54 05.07.2022 (обновлено: 13:56 05.07.2022)
 
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек

МЧС: из шахты "Распадская-Коксовая", где обрушилась порода, вывели 46 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПодъемная шахта
Подъемная шахта - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Подъемная шахта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент выведено 46 человек, двоим понадобилась помощь медиков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, остается неизвестной судьба двух шахтеров. Всего на шахте в момент ЧП находились 189 человек.
Шахтеры в штольне на шахте в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 14:37Специальная военная операция на Украине
Горняков обесточенной при обстреле шахты в Донецке вывели на поверхность
 
ПроисшествияРоссияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала