https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800383692.html

Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек

Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек - РИА Новости, 05.07.2022

Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек

На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:54

2022-07-05T13:54

2022-07-05T13:56

происшествия

россия

кемеровская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, остается неизвестной судьба двух шахтеров. Всего на шахте в момент ЧП находились 189 человек.

https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html

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кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область