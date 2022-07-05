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Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек - РИА Новости, 05.07.2022
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек
На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:54
2022-07-05T13:54
2022-07-05T13:56
происшествия
россия
кемеровская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, остается неизвестной судьба двух шахтеров. Всего на шахте в момент ЧП находились 189 человек.
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происшествия, россия, кемеровская область
13:54 05.07.2022 (обновлено: 13:56 05.07.2022)
Из шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, вывели 46 человек
МЧС: из шахты "Распадская-Коксовая", где обрушилась порода, вывели 46 человек