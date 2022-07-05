https://ria.ru/20220705/pridnestrove-1800371842.html

Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья

Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья - РИА Новости, 05.07.2022

Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья

Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации". РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:16

2022-07-05T13:16

2022-07-05T13:16

в мире

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

украина

владимир зеленский

молдавия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации"."Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей даже на фоне совершенных терактов и провокаций.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220627/udar-1798560981.html

приднестровская молдавская республика

украина

молдавия

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Кирилл Волков

в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, украина, владимир зеленский, молдавия