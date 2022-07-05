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Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья - РИА Новости, 05.07.2022
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Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья - РИА Новости, 05.07.2022
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья
Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации". РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:16
2022-07-05T13:16
в мире
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
украина
владимир зеленский
молдавия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации"."Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей даже на фоне совершенных терактов и провокаций.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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приднестровская молдавская республика
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в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, украина, владимир зеленский, молдавия
13:16 05.07.2022
 
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья

Зеленский заявил, что со стороны Приднестровья идут "мелкие провокации" против Украины

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации".
"Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей даже на фоне совершенных терактов и провокаций.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 20:17
Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"
 
В миреВадим КрасносельскийПриднестровская Молдавская РеспубликаУкраинаВладимир ЗеленскийМолдавия
 
 
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