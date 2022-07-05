https://ria.ru/20220705/pridnestrove-1800371842.html
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья - РИА Новости, 05.07.2022
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья
Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации". РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:16
2022-07-05T13:16
2022-07-05T13:16
в мире
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики идут "мелкие провокации"."Провокации с Приднестровья есть, они мелкие, но они есть", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире". Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей даже на фоне совершенных терактов и провокаций.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220627/udar-1798560981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, украина, владимир зеленский, молдавия
Зеленский заявил о "мелких провокациях" со стороны Приднестровья
Зеленский заявил, что со стороны Приднестровья идут "мелкие провокации" против Украины