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В Херсонской области приступило к работе новое правительство - РИА Новости, 05.07.2022
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В Херсонской области приступило к работе новое правительство
В Херсонской области приступило к работе новое правительство - РИА Новости, 05.07.2022
В Херсонской области приступило к работе новое правительство
C сегодняшнего дня начинает работать новое правительство Херсонской области, сообщается в Telegram-канале региональной военно-гражданской администрации. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:38
2022-07-05T09:13
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. C сегодняшнего дня начинает работать новое правительство Херсонской области, сообщается в Telegram-канале региональной военно-гражданской администрации."Херсонская область будет управляться по российскому образцу. Вновь сформированное правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля", — говорится в публикации.Накануне стало известно, что правительство возглавил Сергей Елисеев, который до этого был первым вице-премьером Калининградской области. Главным административным лицом Херсонской области остается глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, а Елисеев стал его первым заместителем.Кроме того, уже назначены два заместителя председателя правительства. Вопросами сельского хозяйства займется Алексей Ковалев, бывший депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", а внутренней политикой — Владимир Беспалов, ранее работавший первым замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.Министерством образования и науки будет руководить Михаил Родиков, бывший заместитель главы администрации подмосковной Каширы.По словам замглавы херсонской ВГА Кирилла Стремоусова, состав правительства пока еще формируется. Кандидатов на посты министров будет предлагать руководитель правительства, они будут обсуждаться с администрацией. "Это будут не только местные специалисты, но для интеграции в Россию нам нужны люди, которые разбираются в российской специфике, опытные работники", — сказал Стремоусов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
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в мире, херсонская область
07:38 05.07.2022 (обновлено: 09:13 05.07.2022)
 
В Херсонской области приступило к работе новое правительство

Созданное по российскому образцу правительство Херсонской области приступило к работе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. C сегодняшнего дня начинает работать новое правительство Херсонской области, сообщается в Telegram-канале региональной военно-гражданской администрации.
"Херсонская область будет управляться по российскому образцу. Вновь сформированное правительство Херсонской области приступает к работе с 5 июля", — говорится в публикации.
Накануне стало известно, что правительство возглавил Сергей Елисеев, который до этого был первым вице-премьером Калининградской области. Главным административным лицом Херсонской области остается глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, а Елисеев стал его первым заместителем.
Кроме того, уже назначены два заместителя председателя правительства. Вопросами сельского хозяйства займется Алексей Ковалев, бывший депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", а внутренней политикой — Владимир Беспалов, ранее работавший первым замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
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Министерством образования и науки будет руководить Михаил Родиков, бывший заместитель главы администрации подмосковной Каширы.
По словам замглавы херсонской ВГА Кирилла Стремоусова, состав правительства пока еще формируется. Кандидатов на посты министров будет предлагать руководитель правительства, они будут обсуждаться с администрацией.
"Это будут не только местные специалисты, но для интеграции в Россию нам нужны люди, которые разбираются в российской специфике, опытные работники", — сказал Стремоусов.
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В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
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В миреХерсонская область
 
 
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