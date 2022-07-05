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Под завалами горевшей усадьбы Римского-Корсакова есть сейф с артефактами - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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Под завалами горевшей усадьбы Римского-Корсакова есть сейф с артефактами
Под завалами горевшей усадьбы Римского-Корсакова есть сейф с артефактами - РИА Новости, 05.07.2022
Под завалами горевшей усадьбы Римского-Корсакова есть сейф с артефактами
Под завалами горевшей усадьбы Николая Римского-Корсакова в Псковской области есть сейф с документами и фотографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:32
2022-07-05T19:42
культура
новости культуры
музеи
николай римский-корсаков
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Под завалами горевшей усадьбы Николая Римского-Корсакова в Псковской области есть сейф с документами и фотографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Псковского музея-заповедника.В институции надеются, что таким образом число спасенных экспонатов увеличится.Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел 2 июля. Огонь уничтожил 1082 предмета, в том числе мемориальную мебель, удалось спасти 1125 экспонатов. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.
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новости культуры, музеи, николай римский-корсаков, происшествия
19:32 05.07.2022 (обновлено: 19:42 05.07.2022)
 
Под завалами горевшей усадьбы Римского-Корсакова есть сейф с артефактами

Под завалами горевшей усадьбы Римского-Корсакова есть сейф с документами и фото

© Фото : Михаил Ведерников/TelegramПожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова в Псковской области
Пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова в Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Михаил Ведерников/Telegram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Под завалами горевшей усадьбы Николая Римского-Корсакова в Псковской области есть сейф с документами и фотографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
"Сейф находился на втором этаже, при пожаре он упал на первый этаж. (...) Мы сможем его поднять, когда закончатся следственные действия", — сказал собеседник агентства.
В институции надеются, что таким образом число спасенных экспонатов увеличится.
Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района произошел 2 июля. Огонь уничтожил 1082 предмета, в том числе мемориальную мебель, удалось спасти 1125 экспонатов.
Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.
Пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова в Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 11:13Культура
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы
 
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