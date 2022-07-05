https://ria.ru/20220705/poshliny-1800373162.html
ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022
ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
Госдума приняла закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:20
2022-07-05T13:20
2022-07-05T13:20
россия
общество
донбасс
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.Документ освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).А все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, поправкой освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2 000 рублей (нового поколения – 3 000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5 000 рублей.
https://ria.ru/20220701/pasporta-1799692047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, донбасс, донецкая народная республика, госдума рф
ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, водительских прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.
Документ освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ
).
А все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, поправкой освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса
и беженцах из ДНР
и ЛНР
, а также Запорожской и Херсонской областей Украины
.
Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.
В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2 000 рублей (нового поколения – 3 000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5 000 рублей.