https://ria.ru/20220705/poshliny-1800373162.html

ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР

ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022

ГД отменила пошлины за выдачу ВНЖ, прав и паспорта для граждан ДНР и ЛНР

Госдума приняла закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:20

2022-07-05T13:20

2022-07-05T13:20

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общество

донбасс

донецкая народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий всем беженцам с Донбасса без уплаты госпошлин получить вид на жительство (ВНЖ), водительские права и паспорт гражданина РФ.Документ освобождает от госпошлины за выдачу российских водительских прав лиц, которые вправе обратиться с заявлением об обмене иностранных водительских удостоверений в особом порядке (их категории в гуманитарных целях определены правительством РФ).А все граждане, которые в соответствии с указами президента России вправе в упрощенном порядке приобрести гражданство РФ, поправкой освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу российского паспорта. В данном случае речь идет о временно находящихся в РФ жителях Донбасса и беженцах из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.Кроме того, граждане ДНР, ЛНР и Украины освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года.В настоящее время госпошлина за выдачу паспорта РФ составляет 300 рублей, водительских прав – 2 000 рублей (нового поколения – 3 000 рублей), а за выдачу ВНЖ – 5 000 рублей.

https://ria.ru/20220701/pasporta-1799692047.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донбасс, донецкая народная республика, госдума рф