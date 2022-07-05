Российская армия провела шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
Мизинцев: российская армия провела шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская армия в течение вторника проводит шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Харьковской области, в ходе которых мирные жители получат 509 тонн помощи, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пятого июля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской области, в ходе которых населению передается 509 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
Он напомнил, что на пунктах сбора собрано свыше 43,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Всего на Украину и в республики Донбасса со 2 марта доставлено 39 913,3 тонны в рамках 1 263 гуманитарных акций, в том числе пять за истекшие сутки - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям передано 290,5 тонны гуманитарной помощи.