https://ria.ru/20220705/pomosch-1800539312.html

Российская армия провела шесть гуманитарных акций в районах спецоперации

Российская армия провела шесть гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 05.07.2022

Российская армия провела шесть гуманитарных акций в районах спецоперации

Российская армия в течение вторника проводит шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Харьковской области, в ходе которых мирные жители получат 509 тонн помощи,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:41

2022-07-05T21:41

2022-07-05T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

луганская народная республика

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская армия в течение вторника проводит шесть гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Харьковской области, в ходе которых мирные жители получат 509 тонн помощи, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что на пунктах сбора собрано свыше 43,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Всего на Украину и в республики Донбасса со 2 марта доставлено 39 913,3 тонны в рамках 1 263 гуманитарных акций, в том числе пять за истекшие сутки - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирным жителям передано 290,5 тонны гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

харьковская область

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, харьковская область, донецкая народная республика