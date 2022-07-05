https://ria.ru/20220705/podzhigateli-1800385974.html

Тюменские власти будут платить за информацию о поджигателях

Тюменские власти будут платить за информацию о поджигателях - РИА Новости, 05.07.2022

Тюменские власти будут платить за информацию о поджигателях

Жители Тюменской области получат денежное вознаграждение за информацию о тех, по чьей вине происходят ландшафтные пожары, сообщил глава региона Александр Моор в РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:01

2022-07-05T14:01

2022-07-05T14:01

тюменская область

происшествия

александр моор

тюменская область

россия

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 5 июл - РИА Новости. Жители Тюменской области получат денежное вознаграждение за информацию о тех, по чьей вине происходят ландшафтные пожары, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Бесконтрольный отжиг, непотушенный костер и даже брошенный окурок приводят к серьезным последствиям. Уничтожаются тысячи гектаров полей. Ландшафтные возгорания могут стать причиной возникновения лесных пожаров, огонь может перекинуться на жилые постройки и привести к трагедии, отметил губернатор."За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будем выплачивать вознаграждение. Подписал постановление правительства Тюменской области, которое определяет порядок таких выплат", - написал в своем посте Александр Моор.Отмечается, что за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, те, кто поможет задержать виновника, получат 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220704/uchastok-1800170430.html

https://ria.ru/20220630/podderzhka-1799179021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, александр моор, тюменская область, россия, природные пожары в россии