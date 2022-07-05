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Воробьев и Львова-Белова вручили гражданство РФ детям из ДНР в Подмосковье
Воробьев и Львова-Белова вручили гражданство РФ детям из ДНР в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2022
Воробьев и Львова-Белова вручили гражданство РФ детям из ДНР в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой вручили российское гражданство... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:00
2022-07-05T11:00
2022-07-05T11:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой вручили российское гражданство 14 детям из ДНР, проживающим в приёмных семьях в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора."Четырнадцать ребят из ДНР, проживающих в приемных семьях в Подмосковье, получили гражданство Российской Федерации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой вручил документы о гражданстве детям, приехавшим из ДНР - ребятам, которых взяли под временную опеку приемные семьи из Подмосковья", - говорится в сообщении.Отмечается, что на торжественном мероприятии присутствовали приемные родители."Мы с Марией Алексеевной (Львовой-Беловой) в апреле встречали первую группу детишек. После этого к нам приехали еще 28. Для нас самое главное - чтобы ребята, которые живут в Подмосковье, были счастливы. Мы и дальше будем все для этого делать", - приводят в сообщении слова Воробьёва.Ранее министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала РИА Новости, что на данный момент в приёмных семьях находятся 57 детей из Донбасса.
https://ria.ru/20220704/sotskarta-1800129851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, мария львова-белова, донбасс, общество
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой вручили российское гражданство 14 детям из ДНР, проживающим в приёмных семьях в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Четырнадцать ребят из ДНР, проживающих в приемных семьях в Подмосковье, получили гражданство Российской Федерации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой
вручил документы о гражданстве детям, приехавшим из ДНР - ребятам, которых взяли под временную опеку приемные семьи из Подмосковья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на торжественном мероприятии присутствовали приемные родители.
"Мы с Марией Алексеевной (Львовой-Беловой) в апреле встречали первую группу детишек. После этого к нам приехали еще 28. Для нас самое главное - чтобы ребята, которые живут в Подмосковье, были счастливы. Мы и дальше будем все для этого делать", - приводят в сообщении слова Воробьёва.
Ранее министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала РИА Новости, что на данный момент в приёмных семьях находятся 57 детей из Донбасса
.