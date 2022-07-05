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Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке

Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2022

Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев констатировал... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:31

2022-07-05T08:31

2022-07-05T08:31

россия

дальний восток

хабаровск

хабаровский край

министерство транспорта рф (минтранс россии)

экономика

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев констатировал "сложную ситуацию" с пограничными переходами на Дальнем Востоке и призвал Минтранс РФ "навести порядок" в этой сфере."Сложной остается ситуация на пограничных переходах... Из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии. Более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся", - заявил Трутнев в Хабаровске на совещании Совета безопасности РФ по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на востоке страны.Он указал, что по автомобильному пункту пропуска "Пограничный" работы ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – 4 квартал 2024 года. По морскому пункту пропуска "Находка" работы также ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – четвертый квартал 2023 года. На сегодняшний день контракты расторгнуты и новые не заключены. По автомобильному пункту пропуска "Полтавка" плановый срок завершения строительства – 2024 год, перенос на четвертый квартал 2026 года, перечислил полпред."Я могу этот список продолжать. Он достаточно длинный. Но, мне кажется, достаточно сказать, что в 27 пунктах пропуска по девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны министерства транспорта. Здесь надо наводить порядок", - резюмировал Трутнев.По его мнению, решение вопросов транспортировки экспортно ориентированных грузов - важнейшая задача для развития экономики страны, это обеспечит устойчивость в условиях санкционного давления.

https://ria.ru/20220610/proizvodstvo-1794447784.html

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хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дальний восток, хабаровск, хабаровский край, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика, юрий трутнев