https://ria.ru/20220705/perekhody-1800261841.html
Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке
Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2022
Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке
Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев констатировал... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:31
2022-07-05T08:31
2022-07-05T08:31
россия
дальний восток
хабаровск
хабаровский край
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
юрий трутнев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767488366_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_fab4f96908b196f63879a8b0570b50a9.jpg
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев констатировал "сложную ситуацию" с пограничными переходами на Дальнем Востоке и призвал Минтранс РФ "навести порядок" в этой сфере."Сложной остается ситуация на пограничных переходах... Из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии. Более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся", - заявил Трутнев в Хабаровске на совещании Совета безопасности РФ по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на востоке страны.Он указал, что по автомобильному пункту пропуска "Пограничный" работы ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – 4 квартал 2024 года. По морскому пункту пропуска "Находка" работы также ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – четвертый квартал 2023 года. На сегодняшний день контракты расторгнуты и новые не заключены. По автомобильному пункту пропуска "Полтавка" плановый срок завершения строительства – 2024 год, перенос на четвертый квартал 2026 года, перечислил полпред."Я могу этот список продолжать. Он достаточно длинный. Но, мне кажется, достаточно сказать, что в 27 пунктах пропуска по девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны министерства транспорта. Здесь надо наводить порядок", - резюмировал Трутнев.По его мнению, решение вопросов транспортировки экспортно ориентированных грузов - важнейшая задача для развития экономики страны, это обеспечит устойчивость в условиях санкционного давления.
https://ria.ru/20220610/proizvodstvo-1794447784.html
россия
дальний восток
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767488366_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_ea0caea9f7d4fd3920dfa0999b5a374f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, хабаровск, хабаровский край, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика, юрий трутнев
Трутнев призвал привести в порядок погранпереходы на Дальнем Востоке
Трутнев призвал привести в порядок ситуацию с погранпереходами на Дальнем Востоке
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев констатировал "сложную ситуацию" с пограничными переходами на Дальнем Востоке и призвал Минтранс РФ "навести порядок" в этой сфере.
"Сложной остается ситуация на пограничных переходах... Из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке
функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии. Более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся", - заявил Трутнев в Хабаровске
на совещании Совета безопасности РФ
по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на востоке страны.
Он указал, что по автомобильному пункту пропуска "Пограничный" работы ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – 4 квартал 2024 года. По морскому пункту пропуска "Находка" работы также ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – четвертый квартал 2023 года. На сегодняшний день контракты расторгнуты и новые не заключены. По автомобильному пункту пропуска "Полтавка" плановый срок завершения строительства – 2024 год, перенос на четвертый квартал 2026 года, перечислил полпред.
"Я могу этот список продолжать. Он достаточно длинный. Но, мне кажется, достаточно сказать, что в 27 пунктах пропуска по девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны министерства транспорта. Здесь надо наводить порядок", - резюмировал Трутнев.
По его мнению, решение вопросов транспортировки экспортно ориентированных грузов - важнейшая задача для развития экономики страны, это обеспечит устойчивость в условиях санкционного давления.