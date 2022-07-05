https://ria.ru/20220705/oplata-1800452418.html

Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам

Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам - РИА Новости, 05.07.2022

Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам

Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:24

2022-07-05T16:24

2022-07-05T16:24

общество

россия

госдума рф

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Во вторник он представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Он отметил, что все работники, привлеченные к сверхурочной работе, получат предусмотренную законодательством повышенную оплату за счет компенсированных организациям затрат в рамках госконтрактов."Что касается оплаты. Уже много комментариев, что будут заставлять работать бесплатно, сверхурочно, круглосуточно. Ну, простите, это полная ерунда, вся оплата будет производиться в соответствии с трудовыми законодательствами. Безусловно, все сверхурочные работы будут оплачиваться вдвойне", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220705/borisov-1800446358.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф, юрий борисов (вице-премьер)