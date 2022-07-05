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Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам - РИА Новости, 05.07.2022
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Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам
Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам - РИА Новости, 05.07.2022
Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам
Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:24
2022-07-05T16:24
общество
россия
госдума рф
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.Во вторник он представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Он отметил, что все работники, привлеченные к сверхурочной работе, получат предусмотренную законодательством повышенную оплату за счет компенсированных организациям затрат в рамках госконтрактов."Что касается оплаты. Уже много комментариев, что будут заставлять работать бесплатно, сверхурочно, круглосуточно. Ну, простите, это полная ерунда, вся оплата будет производиться в соответствии с трудовыми законодательствами. Безусловно, все сверхурочные работы будут оплачиваться вдвойне", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
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общество, россия, госдума рф, юрий борисов (вице-премьер)
16:24 05.07.2022
 
Борисов рассказал об оплате сверхурочной работы по госконтрактам

Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работники, привлеченные к сверхурочной работе в рамках госконтрактов, получат оплату в двукратном размере, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Во вторник он представил в Госдуме проект правительства об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны. Он отметил, что все работники, привлеченные к сверхурочной работе, получат предусмотренную законодательством повышенную оплату за счет компенсированных организациям затрат в рамках госконтрактов.
"Что касается оплаты. Уже много комментариев, что будут заставлять работать бесплатно, сверхурочно, круглосуточно. Ну, простите, это полная ерунда, вся оплата будет производиться в соответствии с трудовыми законодательствами. Безусловно, все сверхурочные работы будут оплачиваться вдвойне", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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