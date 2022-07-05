https://ria.ru/20220705/opasnost-1800341427.html
В Кремле прокомментировали введение повышенного уровня опасности в регионах
В Кремле прокомментировали введение повышенного уровня опасности в регионах - РИА Новости, 05.07.2022
В Кремле прокомментировали введение повышенного уровня опасности в регионах
Повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:17
2022-07-05T12:17
2022-07-05T12:45
дмитрий песков
россия
безопасность
белгородская область
курская область
украина
вадим красносельский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее ряд российский регионов, граничащих с Украиной, продлил "желтый" уровень террористической опасности, в том числе в Белгородской области до 9 июля, в некоторых районах Крыма до 10 июля, а также в Брянской, Курской областях до 8 июля. "Желтый" уровень террористической опасности продлен также до 8 июля в непризнанной Приднестровской Молдавской республике указом ее главы Вадима Красносельского."Устанавливается тот уровень опасности, который соответствует текущему моменту. Уровень соответствует текущему моменту", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли основания для введения более высокого уровня защиты.
https://ria.ru/20220624/opasnost-1797759456.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, безопасность, белгородская область, курская область, украина, вадим красносельский
12:17 05.07.2022 (обновлено: 12:45 05.07.2022)
В Кремле прокомментировали введение повышенного уровня опасности в регионах
Песков: повышенный уровень опасности в приграничных регионах соответствует моменту