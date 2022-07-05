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ООН призвала страны Европы не размещать детей в центрах для мигрантов
ООН призвала страны Европы не размещать детей в центрах для мигрантов - РИА Новости, 05.07.2022
ООН призвала страны Европы не размещать детей в центрах для мигрантов
МОМ, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ настоятельно призывают европейские государства прекратить помещать детей-мигрантов и детей-беженцев в центры временного содержания,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:16
2022-07-05T14:16
2022-07-05T14:16
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. МОМ, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ настоятельно призывают европейские государства прекратить помещать детей-мигрантов и детей-беженцев в центры временного содержания, говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении на сайте Международной организации по миграции (МОМ).Структуры ООН в ходе совместного обзора, проведенного в 38 странах европейского региона, "обнаружили много тревожных примеров задержания детей"."МОМ, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) настоятельно призывают европейские государства положить конец задержанию (помещению в центры временного содержания – ред.) детей", - сказано в документе.По их мнению, помещение детей в такие центры оказывает глубокое и негативное воздействие на здоровье и благополучие детей и может также влиять на когнитивное развитие."Известно, что помещение под стражу усугубляет психологический стресс, и дети, содержащиеся под стражей, подвергаются риску депрессии и тревоги, а также насилия и жестокого обращения", - уточняется в заявлении.Организации призывают использовать альтернативные меры, такие как поддержка независимого проживания и приемная семья, а также другие варианты, учитывающие интересы ребенка."Задержание детей никогда не отвечает их наилучшим интересам, является нарушением их прав и его следует избегать любой ценой", - заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Европе Афшан Хан, слова которого приводятся в документе.В 2019 году управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что задержание детей-мигрантов является распространенной практикой в странах ЕС, и что данные о них не собираются.
https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781129438.html
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в мире, здоровье - общество, европа, оон, юнисеф, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
ООН призвала страны Европы не размещать детей в центрах для мигрантов
МОМ, ООН и ЮНИСЕФ призвали страны Европы не размещать детей в центрах для мигрантов